- Увеличение числа диких свиней, убитых в Рейнландии-Пфальц

Охотники в Рейнланд-Пфальце, согласно сообщениям немецкого агентства новостей, убили больше диких кабанов в сезоне охоты 2023-2024 годов, чем в предыдущем году. Примерно 61 600 черных свиней было убито, что на 16 500 больше, чем в предыдущем году. Государственная ассоциация охотников в Гинсингене объяснила этот рост колебаниями численности популяции диких кабанов. Когда в году убивают много животных, численность популяции обычно снижается в следующем году из-за сокращения населения. С другой стороны, количество убитых животных в следующем году возрастает, как объяснила пресс-секретарь.

Рейнланд-Пфальц стал первой областью, где в начале июля было обнаружено африканское свиное бешенство у диких кабанов. Позже болезнь была также обнаружена у домашней свиньи.

Среди основных видов диких животных в Рейнланд-Пфальце лидируют косули и олени. Статистика показывает, что в сезоне охоты 2023-2024 годов было убито около 105 400 косуль и примерно 8 500 оленей.

Опоссумы, считающиеся инвазивным и неавтохтонным видом, становятся все более популярными среди охотников. Количество убитых опоссумов почти утроилось по сравнению с предыдущим сезоном и достигло примерно 3 300 животных, как сообщила пресс-секретарь. В Рейнланд-Пфальце число опоссумов в добыче охотников было всего около 200 десять лет назад. Увеличение охоты на этот инвазивный вид является результатом непрерывного распространения североамериканского опоссума на юго-западе Германии. Этот стойкий зверь не только обитает в сельской местности, но и в городских условиях, что может привести к повреждению зданий, как сообщает немецкая ассоциация охотников, согласно которой в сезоне 2022-2023 годов было убито около 202 000 животных по всей стране.

Косули и олени не единственные виды диких животных, которых охотят в Рейнланд-Пфальце. Фактически, в городе Бинген, входящем в состав региона, также наблюдается рост охоты на опоссумов.

В связи с увеличением случаев африканского свиного бешенства у диких кабанов охота на этот вид строго регулируется в Бингене для предотвращения дальнейшего распространения болезни.

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