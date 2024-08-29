- Увеличение частоты травм при столкновениях на электрических велосипедах

За последние несколько лет частота травм в авариях с участием электрических велосипедов, или E-велосипедов, существенно возросла. В 2021 году Статистическое управление в Бад-Эмс сообщило о 548 травмах в Рейнланд-Пфальце, что на 16% больше, чем в предыдущем году.

За первые пять месяцев 2024 года было зафиксировано 186 травм, одна из которых оказалась смертельной, а 42 человека получили серьезные травмы. В то же время, четыре года назад в тот же период было зарегистрировано всего 110 травм. Летом этого года полицейские станции Рейнланд-Пфальца сообщали о многочисленных авариях с участием E-велосипедов. В Кusel очевидцы обнаружили лежащего без движения велосипедиста под своим E-велосипедом. В июле 72-летний велосипедист в районе Альтенкирхен получил серьезные травмы после аварии на крутом склоне.

Бесплатные курсы безопасности на велосипеде

С сентября Немецкий велосипедный клуб (ADFC) начнет проводить бесплатные курсы безопасности на велосипеде в Рейнланд-Пфальце благодаря финансированию от обязательного медицинского страхования и фонда страхования от несчастных случаев Рейнланд-Пфальца. Официальное мероприятие запуска состоится в пятницу.

По данным недавнего опроса, проведенного поставщиком энергии Eon этим летом, около 25% жителей Рейнланд-Пфальца используют электрическую помощь при езде на велосипеде.

Немецкий велосипедный клуб (ADFC) предлагает бесплатные курсы безопасности на велосипеде с сентября, чтобы снизить число аварий с участием электрических велосипедов, так как осторожность необходима и при управлении другими видами транспорта. Однако другие факторы, способствующие росту числа инцидентов с E-велосипедами, требуют дальнейшего изучения.

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