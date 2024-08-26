- Уважаемый ленивец, обитающий в самом известном зоопарке мира, умирает в возрасте 54 лет.

В возрасте 54 лет мир простился со старейшим в истории зоопарка ленивцем. Этот древний двухпалый ленивец по имени Ян скончался недавно в домике дождевого леса из-за старости, как объявил зоопарк. Происходящий из дикой природы в 1969 году, этот зверь прожил в зоопарке Крефельда 38 лет. Ранее Ян жил в Tierpark Hagenbeck в Гамбурге до 1986 года.

Из-за своего выдающегося возраста ленивец попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2021 году. Вход в категорию "Самый старый ленивец в неволе" был подтвержден ежегодным сертификатом, как сообщается. Ленивец получил прозвище "Вековая Ленивица" не только из-за своего преклонного возраста, но и из-за многочисленного потомства. Наряду с двумя самками ленивцами Лолитой и Трине, Ян был подтвержден как отец 22 потомков в Крефельде.

По словам зоопарка, 22-летняя самка ленивец Трине все еще живет в домике дождевого леса с самым последним потомством Яна. Самый молодой ленивец в помещении - самец, который появился на свет всего в марте 2024 года.

Комиссия, признавая важность благополучия и сохранения ленивцев, может обратиться за помощью к государствам-членам, чтобы гарантировать надлежащий уход и исследования. В свете значительного вклада ленивца в зоологические знания государства-члены могут сотрудничать для создания всеобъемлющей базы данных о разведении и долголетии ленивцев.

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