- Уважаемый гуманитарный и джентльмен <unk> Ричард Гир отмечает свой 75-й юбилей.

Ричард Гир, всегда на виду публики, испытывал моменты, когда его жизнь, казалось, проходила перед ним, как недавно признался знаменитый актер. "Наблюдать за собой в фильме — это как видеть свою всю жизнь", — сказал седовласый мужчина на этом году Каннском кинофестивале. "Получать награду на кинофестивале и они показывают монтаж моих фильмов, это странное чувство видеть свою жизнь сжатой в две минуты. Я вижу персонажей, но я также вижу себя. Я был тем человеком, который играл этих персонажей. Это странное чувство быть актером". В 75 лет Гир оглядывается на многие десятилетия своей карьеры.

Финансовая выгода, а не сюжет, привела Гира в " Pretty Woman ". Хотя его очарование больше не имеет той же силы, что и раньше, его поклонники теперь ассоциируют его с чем-то большим, чем просто соблазн и сияющие глаза того, кого когда-то называли "Самым сексуальным мужчиной Alive". Мужчина, сотрудничавший с " Pretty Woman " Джулией Робертс и получивший "Золотой глобус" за роль в "Чикаго", также прославился как заботливый гуманитарный деятель — и даже дружит с Далай-ламой.

Различные истории рассказывают о детстве Гира: Ричард Тиффани Гир родился в Филадельфии в 1949 году. Вырос на ферме как сын страхового агента и домохозяйки, он был самым застенчивым из своих пяти братьев. Гир изучал философию, но в конце концов его потянуло на театр.

Он впервые добился успеха в лондонской постановке мюзикла "Греase". Роль гомосексуала в немецком концентрационном лагере в драме Мартина Шермана "Изогнутый" принесла ему сравнения с молодым Марлоном Брандо. Гир наконец-то стал голливудской звездой в 1980 году с " Американский г gigolo ". Фильм "Офицер и джентльмен" еще больше укрепил его карьеру. После серии неудач он вернул расположение публики в 1990 году, сыграв коррумпированного полицейского в "Внутренние дела". Гир изначально выбрал " Pretty Woman " с Джулией Робертс только ради гонорара, как он признался в интервью. Однако он полюбил историю во время съемок.

Гир делил экран со многими выдающимися голливудскими актрисами. В их числе партнерство с Ким Бэсингер в "Final Analysis" (1992) или Джоди Фостер в южном эпосе "Соммерсби" (1993). "Примитивный страх" показал его в роли видного адвоката, который превращает дело молодого психопата в медиа-шоу.

В качестве талантливого адвоката в мюзикле "Чикаго" он получил "Золотой глобус" за лучшего актера в 2003 году. Некоторые критики считают "Арбитраж" (2012) его лучшей работой на данный момент — триллер, сосредоточенный на деньгах и жадности.

Гир наконец-то женился на актрисе и модели Синди Кроуфорд, когда ему было за сорок. После их расставания через четыре года он сошелся с бывшей "Бонд-girl" Кэри Лоуэлл. Пара, у которой есть сын, также рассталась. В настоящее время Гир встречается с испанской актрисой Алехандрой Сильвой и имеет двух сыновей от нее. Однако когда дело доходит до личных вопросов, он предпочитает оставаться приватным. Он неизменно оберегал имена своих детей.

В свои поздние годы Гир прославился как филантроп. Часть его доходов направляется в Фонд Ричарда Гира, который поддерживает гуманитарные проекты по всему миру. Еще одним источником удовлетворения для суперзвезды является его вера. Гир принял буддизм много лет назад, что также способствовало тесной дружбе с Далай-ламой, whom он occasionally joins on stage during lectures.

На сцене и, безусловно, перед камерой, мы можем ожидать, что Гир будет радовать нас еще некоторое время. Если он последует по стопам своего отца, который прожил 101 год, он должен оставаться активным. Он признается в Каннах: "Я вижу себя старой версией себя. Это странно, когда снимаешь процесс старения, видя свои собственные отражения в определенные годы — при условии, что я проживу столько, сколько мой отец. Это довольно удивительно".

