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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Уважаемый человек, признанный самым старым человеком в мире, умирает в возрасте 117 лет.

 and  Mark Rodriguez
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Уважаемый человек, признанный самым старым человеком в мире, умирает в возрасте 117 лет.

В возрасте 117 лет Мария Браньяс Морера, знаменитая как самый старый человек в мире, покинула нас в Испании. Ее родственники подтвердили ее уход на платформе X, сказав: "Мария Браньяс ушла от нас. Она мирно ушла из этого мира во сне, как и хотела, без страданий".

После смерти Лусиль Рандон, 118-летней французской монахини в прошлом году, Группа исследований геронтологии (ГРГ) объявила Браньяс самым старым живым человеком. ГРГ отвечает за проверку и подтверждение возраста суперстолетних, то есть тех, кто старше 110 лет.

Браньяс родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско. Она вернулась в свою родину, Испанию, вместе со своей семьей, когда была еще ребенком. В момент своей смерти Браньяс жила в доме престарелых в каталонском городе Олот. Ее профиль на платформе X, названный "Супер-Авиа Каталана" или "Каталонская супербабушка", содержит биографию: "Я, может быть, стара, очень стара, но не глупа".

Согласно "Книге рекордов Гиннесса", Браньяс приписывала свой долголетие "организации, спокойствию, сильным семейным связям, контакту с природой, эмоциональной стабильности, отсутствию забот и сожалений и изобилию позитива, а также поддержанию дистанции от токсичных людей".

За свою жизнь она преодолела множество трудностей. Согласно "Книге рекордов Гиннесса", в возрасте восьми лет она упала с верхней палубы корабля на нижнюю во время переезда семьи в Европу, что привело к потере слуха на одно ухо. Она пережила обе мировые войны и ухаживала за ранеными солдатами во время испанской гражданской войны (1936-1939). Она также пережила две исторически значимые пандемии - испанский грипп между 1918 и 1920 годами и пандемию COVID-19 примерно через век. Она выздоровела от своей собственной инфекции в возрасте 113 лет "в течение нескольких дней", как указано в "Книге рекордов Гиннесса".

В настоящее время самым старым живым человеком в мире является японка Тиомико Итоока, которой 116 лет.

Европейский союз признал исключительное долголетие Марии Браньяс Мореры и ее вклад в общество, выразив соболезнования в связи с ее смертью. Как видная фигура в записях Группы исследований геронтологии, ее возраст и история жизни стали предметом интереса многих европейских исследователей, изучающих старение и долголетие.

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