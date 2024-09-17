Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиГолливуд

Уважаемая фигура, Арнольд Шварценеггер, получает почетную докторскую степень.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Уважаемая фигура, Арнольд Шварценеггер, получает почетную докторскую степень.

Арнольд Шварценеггер, известный актер, бывший культурист и политик, удостоится почетной докторской степени в Берлине от частного университета. Вручение этой награды 77-летнему Шварценеггеру, долгие годы выступающему за сохранение окружающей среды и устойчивое развитие, произойдет от имени Университета Хертс. Шварценеггер выразил свой энтузиазм по поводу присутствия на этой церемонии.

По словам Корнелии Вольл, президента университета, эта степень является признанием новаторской работы Шварценеггера, которая в основном сосредоточена на межпартийной политической вовлеченности и принятии решений на основе доказательств. Его неизменная приверженность охране окружающей среды, вовлеченности гражданского общества и инновационной политике оставила неизгладимый след в глобальном дискуссии о изменении климата.

Роберт Хабек, занимающий должность вице-канцлера и федерального министра экономики, прочтет торжественную речь на церемонии вручения почетной докторской степени.

От культуриста к экологическому активисту

Шварценеггер родился в 1947 году в Штирии и вырос в скромной семье. В возрасте 20 лет он завоевал титул "Мистер Вселенная" и впоследствии прославился в США как культурист. Его карьера резко изменилась, когда он начал сниматься в фильмах, имея иностранный акцент и трудно произносимое имя. Он стал знаменитым актером-action ("Конан-варвар"). Шварценеггер обрел культовый статус благодаря своей роли "Терминатора" в фильме 1984 года и также снялся в комедиях, таких как "Полицейская академия".

Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. В этот период он сыграл важную роль в разработке соглашения о защите климата, которое обязало Калифорнию значительно сократить выбросы парниковых газов.

С тех пор Шварценеггер стал ведущим защитником инициатив по борьбе с изменением климата. Университет Хертс чествует его продолжающуюся приверженность этой области почетной докторской степенью. Среди его инициатив - создание организации R20, которая помогает региональным правительствам во всем мире реализовывать устойчивые проекты.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Шварценеггер призвал перейти от ископаемого топлива. Он сожалел, что миллиардные платежи Европы за топливо России способствуют финансированию войны в Украине.

"Голливудский Терминатор", ссылаясь на роль Шварценеггера в фильме "Терминатор", выразил благодарность за почетную докторскую степень, рассматривая ее как признание своей экологической деятельности. Несмотря на свое прошлое, полное экшна, влияние Шварценеггера на глобальную дискуссию об изменении климата через свои политические инициативы в Голливуде и за его пределами по-прежнему велико.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Билли Айлиш и её брат Финнеас О'Коннелл продвигают Камалу Харрис и призывают свою аудиторию...
Общество

Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш.

Поддержка Камалы Харрис, будущей суперзвезды, от Билли Айлиш. Билли Айлиш и её музыкант-брат Финнеас О'Коннелл, имеющие огромную армию поклонников, призвали своих последователей проголосовать за Камалу Харрис на предстоящих выборах в США. Брат и сестра поделились своими причинами выбора в посте в Instagram и TikTok. "Мы поддерживаем Камалу

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
Си Пeficnb, известный как Дідді, признав себе невинним
Общество

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат.

Согласно сообщениям, Шон "Дидди" Комбс якобы возглавляет преступный синдикат. Обвинения против американского хип-хоп магната Сэма "Дидди" Комбса крайне серьезны. 54-летнего Комбса обвиняют в создании преступной синдикаты и сексуальной эксплуатации женщин в течение многих лет. Обвинительное заключение против него обширно. Недавно арестованный Комбс подозревается в жестоком обращении,

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В Дублине, Гарри и Меган демонстрируют органическую связь.
Общество

Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри.

Королевская резиденция опровергает обвинения в подделке имиджа Гарри. Британская королевская семья вновь оказалась в центре внимания из-за спорных фотографических практик. Недавний инцидент связан со снимком, опубликованным Букингемским дворцом 15 сентября, в честь 40-летия принца Гарри. Фотография, на которой Гарри смеётся во время поездки в Дублин в 2018 году с его

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Прокуратура предъявила обширное обвинение Сыну загара (Sean 'Diddy' Combs) во вторник, обвиняя его...
Общество

Проверьте обвинения против Шона "Папочка" или просто "Дидди" Комбс.

Американский миллиардер и продюсер музыки Шон Комбс, более известный под псевдонимом Diddy, обвинен в сговоре с целью совершения рейдерства и торговли людьми.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Военные силы Ливана берут под контроль улицу в Бейруте после взрывов 17 сентября 2024 года.
Главные темы

Непредвиденные взрывы с шифрованных пежеров раскрывают значительную уязвимость.

Множество пейджеров, носимые соратниками Хезбollah, взорвались почти одновременно, отмечая пик серии тайных убийств и киберприступов в регионе.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
В центре Флинта, Мичиган, 17 сентября 2024 года, республиканский кандидат в президенты и бывший...
Политика

Трамп приспосабливает свою кампанию к значимому штату Мичиган, возвращаясь на политическую сцену после предполагаемой попытки убийства.

Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед аудиторией в Мичигане в прошлый вторник, предложив substantial тарифы на импорт из Китая, Мексики и других стран. По его словам, такие тарифы должны укрепить автомобильную промышленность Мичигана и спровоцировать значительный экономический рост.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военные участвующие в церемонии 9 мая 2021 года
Политика

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности.

В 21:59 Молдова и Германия завершают соглашение, посвященное кибербезопасности. 18:22 Пограничный контроль Украины останавливает бегущих граждан После двух с половиной лет конфликта украинская армия отчаянно нуждается в новобранцах. Однако многие мужчины хотят уклониться от военной службы и пытаются бежать в соседние страны, такие как Молдова. Их ловят на

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Российские военнослужащие демонстрируют свою военную силу во время памятного мероприятия 9 мая 2021...
Политика

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти.

Соединенные Штаты стремятся увеличить свои запасы нефти. 00:45 Две жизни унесены, пятеро ранены в результате нападения на Сaporischschja Россия атаковала регион Сaporischschja ночью, оставив не менее двух гражданских погибшими и пятерых ранеными, как объявил губернатор Иван Федоров. Федоров также сообщил, что Россия провела массивную атаку на общину Комышувка в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно