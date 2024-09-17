Уважаемая фигура, Арнольд Шварценеггер, получает почетную докторскую степень.

Арнольд Шварценеггер, известный актер, бывший культурист и политик, удостоится почетной докторской степени в Берлине от частного университета. Вручение этой награды 77-летнему Шварценеггеру, долгие годы выступающему за сохранение окружающей среды и устойчивое развитие, произойдет от имени Университета Хертс. Шварценеггер выразил свой энтузиазм по поводу присутствия на этой церемонии.

По словам Корнелии Вольл, президента университета, эта степень является признанием новаторской работы Шварценеггера, которая в основном сосредоточена на межпартийной политической вовлеченности и принятии решений на основе доказательств. Его неизменная приверженность охране окружающей среды, вовлеченности гражданского общества и инновационной политике оставила неизгладимый след в глобальном дискуссии о изменении климата.

Роберт Хабек, занимающий должность вице-канцлера и федерального министра экономики, прочтет торжественную речь на церемонии вручения почетной докторской степени.

От культуриста к экологическому активисту

Шварценеггер родился в 1947 году в Штирии и вырос в скромной семье. В возрасте 20 лет он завоевал титул "Мистер Вселенная" и впоследствии прославился в США как культурист. Его карьера резко изменилась, когда он начал сниматься в фильмах, имея иностранный акцент и трудно произносимое имя. Он стал знаменитым актером-action ("Конан-варвар"). Шварценеггер обрел культовый статус благодаря своей роли "Терминатора" в фильме 1984 года и также снялся в комедиях, таких как "Полицейская академия".

Шварценеггер занимал пост губернатора Калифорнии с 2003 по 2011 год. В этот период он сыграл важную роль в разработке соглашения о защите климата, которое обязало Калифорнию значительно сократить выбросы парниковых газов.

С тех пор Шварценеггер стал ведущим защитником инициатив по борьбе с изменением климата. Университет Хертс чествует его продолжающуюся приверженность этой области почетной докторской степенью. Среди его инициатив - создание организации R20, которая помогает региональным правительствам во всем мире реализовывать устойчивые проекты.

После российского вторжения в Украину в 2022 году Шварценеггер призвал перейти от ископаемого топлива. Он сожалел, что миллиардные платежи Европы за топливо России способствуют финансированию войны в Украине.

"Голливудский Терминатор", ссылаясь на роль Шварценеггера в фильме "Терминатор", выразил благодарность за почетную докторскую степень, рассматривая ее как признание своей экологической деятельности. Несмотря на свое прошлое, полное экшна, влияние Шварценеггера на глобальную дискуссию об изменении климата через свои политические инициативы в Голливуде и за его пределами по-прежнему велико.

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