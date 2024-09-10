Утверждение Трампа о пересечении южной границы террористами не имеет существенных доказательств.

Говоря о южном пограничье США, Трамп заявил, что "за последние три года в Соединенные Штаты проникло больше террористов. И я подозреваю, что возможно и более 50 лет".

По мере приближения 23-й годовщины трагедии 11 сентября это заявление кажется странным, учитывая, что 19 арабских террористов-хиджактеров, которые не переходили южную границу США незаконно, унесли жизни почти 3000 человек, большинство из которых находились в Нью-Йорке, городе Трампа.

Если бы утверждение Трампа было правдой, что джихадистские террористы хлынули в США через южную границу в последние три года, мы бы, скорее всего, видели некоторые террористические атаки в США. Или, по крайней мере, рост числа террористов, задержанных в США в течение этого периода.

На самом деле, не было сообщений о террористических атаках в США, совершенных джихадистскими террористами, пересекшими южную границу в последние три года.

Напротив, последнее смертельное террористическое нападение, совершенное джихадистским террористом, произошло во время пребывания Трампа в офисе в 2019 году. Саудовский военный офицер унес жизни трех американских моряков на базе ВВС в Пенсаколе, Флорида, и легально въехал в США в рамках программы обучения Пентагона.

С другой стороны, в последние три года в США 22 человека были убиты правыми домашними террористами в местах, таких как Буффало, Нью-Йорк, и Эллен, Техас, согласно данным, собранным New America, исследовательской организацией (где я являюсь вице-президентом).

Трамп, как правило, молчит, когда правые домашние террористы совершают насилие в США.

Во время городской встречи на Fox Трамп также заявил, что не было случаев "радикального исламского террора" во время его пребывания в офисе. Однако нападение в Пенсаколе произошло во время пребывания Трампа на посту, и террорист, вдохновленный ИГИЛ, совершил нападение в Манхэттене в 2017 году, убив восемь человек с помощью грузовика.

Нарратив "террористы, переходящие южную границу" - переработанная версия призыва Трампа к запрету на въезд мусульман во время избирательной кампании 2016 года. Он объединил американские страхи перед иммиграцией и страхи перед терроризмом, которые оставались актуальными во многих умах американцев после нападений 11 сентября.

Стоит отметить, что есть обоснованные опасения по поводу южного пограничья. Например, как сообщает CNN в июне, восемь таджикских националов, пересекших южную границу, были арестованы по обвинению в иммиграции в связи с предполагаемыми связями с терроризмом, возможно, связанными с ИГИЛ. Однако не было доказательств того, что эти individuals планировали террористическую атаку.

Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй, выступая перед Комитетом по судебным вопросам Сената США в прошлом году, заявил, что "мы находимся в повышенной угрозе из-за иностранных террористических организаций и их способности использовать любой пункт въезда, в том числе нашу юго-западную границу... Мы видели увеличение так называемых КСТ, ‘известных или подозреваемых террористов’, пытающихся перейти за последние пять лет".

Согласно последней статистике Агентства таможенного и пограничного контроля США, на данный момент в 2024 году было 43 случаев встреч с лицами, находящимися в списке наблюдения за терроризмом, на южном пограничье. Кроме того, Агентство таможенного и пограничного контроля имело 281 случаев встреч с лицами, находящимися в списке наблюдения за терроризмом, на границе США с Канадой, несмотря на то, что в этом году шесть раз больше людей, находящихся в списке наблюдения за терроризмом, пытались пересечь канадскую границу.

Нахождение в списке наблюдения за терроризмом не обязательно означает, что человек является террористом; CBS News сообщает, что в списке около двух миллионов человек.

Утверждение Трампа о том, что "за последние три года в Соединенные Штаты проникло больше террористов. И я подозреваю, что возможно и более 50 лет", и его заявление о том, что не было исламского терроризма в США в течение его четырехлетнего срока, сильно отличаются от истины. Однако, учитывая прошлые тенденции, вероятно, что Трамп будет и дальше делать подобные заявления в последние недели избирательной кампании.

Несмотря на то, что трагедия 11 сентября связана с 19 hijackers, которые въехали в США легально, а не незаконно через южную границу, тема политики часто поднимает вопросы о безопасности границы. В последние годы были случаи встреч с лицами, находящимися в списке наблюдения за терроризмом, на границе США-Мексика, как сообщает Агентство таможенного и пограничного контроля.

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