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Устройства для плавания вызывают масштабные действия в Чимзее

Женщина-визуальный наблюдатель замечает пловца. Он приносит с собой ярко-красный спасательный wkqb.”

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Доставили в больницу в критическом состоянии.
Доставили в больницу в критическом состоянии.

- Устройства для плавания вызывают масштабные действия в Чимзее

Из-за путаницы между двумя плавучими предметами на озере Чиемзе было вызвано множество экстренных служб. Как сообщил представитель полиции, наблюдательница с балкона в Бернау (пригород Розенхайма) заметила пловца с красным плавучим устройством. После краткого отсутствия она вернулась и увидела только одно плавучее устройство в озере. Предположив, что пловец утонул, она тут же позвонила в службу спасения, что подтвердил представитель полиции.

Пожарные, спасатели на воде и другие экстренные службы прибыли на место и провели поиски на суше и в воде. Позже выяснилось, что плавучее устройство, которое женщина увидела по возвращении, было прикреплено к рыболовной сети. Пловец уже давно вышел из воды со своим плавучим устройством, как сообщила полиция.

Путаница женщины, увидевшей только одно плавучее устройство после первоначального замечания о двух, привела к вызову экстренных служб. При дальнейшем расследовании оказалось, что плавучее устройство было прикреплено к рыболовной сети, что добавило еще больше путаницы.

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