Устранить повторения: Хайл призывает кризисные корпорации, такие как Thyssenkrupp и VW, рассмотреть вопрос.

"Политик от СДПГ подчеркнул необходимость принятия решения, заявив: "Пришло время собраться и решить этот вопрос". Его послание бизнесу было ясным: "Места работы должны быть защищены, а увольнения по причинам, связанным с бизнесом, должны быть предотвращены".

Однако министр четко дал понять, что корпорации не должны ожидать помощи от правительства. "В социально-рыночной экономике правительство не может выручать каждый бизнес-ошибки за счет налогоплательщиков". Федеральное правительство оказывает помощь, улучшая бизнес-окружение, например, через инициативу роста.

Обсуждения о закрытии заводов и увольнениях в Essener Thyssenkrupp находятся на повестке дня в связи с продажей проблемного сталелитейного подразделения. На прошлой неделе Volkswagen вызвал волнение возможностью закрытия заводов. Автокомпонентный поставщик ZF изFriedrichshafen страдает под финансовой нагрузкой перехода на электромобили.

Другие отрасли, такие как Thyssenkrupp и ZF, также сталкиваются с вызовами из-за смены технологий. Важно, чтобы эти компании искали альтернативные решения, а не полагались на помощь правительства.

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