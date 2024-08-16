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Устранение налоговых классов III и V может привести к созданию 67 000 рабочих мест на полный рабочий день

 and  Wendy Allen
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К 2030 году plannedы процентные ставки по налогам для женатых супругов и зарегистрированных...
К 2030 году plannedы процентные ставки по налогам для женатых супругов и зарегистрированных партнеров

Устранение налоговых классов III и V может привести к созданию 67 000 рабочих мест на полный рабочий день

Уничтожение налоговых классов III и V может привести к созданию 67 000 полноценных рабочих мест, считают эксперты Мюнхенского института Ifo. Исследование, опубликованное в пятницу, показало, что дальнейшие реформы в налоговой и социальной системе имеют потенциал для увеличения занятости. "Существенный потенциал занятости остается неиспользованным из-за деструктивных стимулов, в частности, для женщин и пожилых людей", - критиковали эксперты.

Федеральное правительство приняло решение упразднить налоговые классы III и V для женатых пар к концу июля. Эта реформа рассматривается как замена давно критикуемого разделения брака: в будущем супруги будут облагаться налогом на основе своего индивидуального заработка, чтобы распределить налоговую нагрузку более справедливо.

Институт Ifo также призывает к дальнейшим изменениям. "Немецкую налоговую и сборную систему можно переделать, чтобы смягчить нехватку рабочей силы", - объяснил Волькер Майер из Ifo. Возможные меры включают переход от разделения брака к разделу семьи, прекращение бесплатного сострахования супругов в обязательном медицинском и долгосрочном уходе и более высокие вычеты за досрочную пенсию.

Эксперты также видят потенциал в расширении ухода за детьми, особенно в больших западных городах, где не хватает мест в яслях. Также упоминается отмена пенсии в 63 года. Однако исследование показало, что наибольший стимул к занятости даст повышение пенсионного возраста с 67 до 69 лет. По словам Ifo, все эти реформы могли бы создать 1,2 миллиона полноценных рабочих мест.

"В свете демографической смены и нехватки рабочей силы наша налоговая и социальная система должна последовательно поощрять занятость", - объяснил Майер. "Каждый стимул к занятости имеет значение: будь то выход на рынок труда, работа на несколько часов больше в частичной занятости или работа дольше и более привлекательно на пути к пенсии - каждая дополнительная часовая рабочая неделя имеет значение".

Институт Ifo предлагает переделать немецкую налоговую и сборную систему, чтобы облегчить нехватку рабочей силы, как показывают расчеты. Одной из предлагаемых мер является переход от разделения брака к разделу семьи, что могло бы иметь значительные Implications для занятости.

Кроме того, расчеты института Ifo показывают, что расширение ухода за детьми, особенно в больших городах с нехваткой мест в яслях, могло бы создать больше рабочих мест. Это всего лишь один из многих стратегий, которые они предлагают для стимулирования занятости в свете демографической смены и нехватки рабочей силы.

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