- Устранение дополнительных академических оценок за пределами учебного плана

Гамбург отменяет итоговые экзамены для учащихся 10-х классов, снижая давление

Сенатор по образованию Ксения Бекерис объявила, что Гамбург больше не будет требовать письменных и устных экзаменов для учащихся в конце средней школы для гимназистов. Это решение направлено на снижение интенсивного давления, которое испытывают учащиеся 10-х классов, как заявила Бекерис, которая говорила с " Hamburger Abendblatt". В сотрудничестве со школами изучаются дополнительные меры облегчения, в том числе для всеобщих школ. Учащиеся вернутся в школу в четверг после шестинедельного летнего перерыва.

Бекерис: оценка успеваемости учащихся без экзаменов

В течение двух десятилетий учащиеся проходили пятичасовые экзамены по немецкому языку, математике и иностранному языку, чтобы определить, получат ли они среднее или университетское образование. Однако Бекерис заявила: "У нас теперь есть обширная сеть исследований успеваемости учащихся по классам, которая позволяет точно оценить индивидуальное развитие каждого учащегося без проведения экзаменов".

При переходе в старшую школу учащиеся гимназии автоматически получают средний аттестат зрелости. Учащиеся, не соответствующие критериям, получают бывший средний аттестат зрелости после отдельного экзамена, при условии, что оценки соответствуют требованиям аттестата.

Бекерис против возврата к Г9 в гимназиях

Бекерис решительно возражает против возврата к девятилетней гимназии, заявляя: "Есть много учащихся, которые преуспевают в Г8 и не нуждаются в дополнительном времени. С другой стороны, есть те, кому нужно дополнительное время для получения Абитура, для которых мы имеем всеобщие школы, предлагающие Г9 в Гамбурге". Бекерис считает выбор между двумя опциями, доступными во всем Гамбурге, полностью уместным. Однако инициатива "Г9 Гамбург - больше времени для обучения" не согласна и планирует собирать подписи с 10 сентября, чтобы продвигать повторное введение девятилетней гимназии.

Решение пропустить итоговые экзамены для учащихся 10-х классов гимназий в Гамбурге существенно облегчит жизнь детям, так как оно направлено на снижение стресса и давления, которое они часто испытывают. Сенатор по образованию Ксения Бекерис считает, что обширная сеть исследований успеваемости учащихся может точно оценить индивидуальное развитие ребенка без необходимости экзаменов.

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