- Устойчивый уровень жалоб на конфиденциальность данных остается значительным

Заявления о нарушениях в сфере защиты данных в Пфальце по-прежнему остаются на высоком уровне. Уполномоченный по защите данных и свободе информации Дитер Кюгельман зафиксировал в 2023 году в общей сложности 822 жалобы, что меньше, чем 1107 в предыдущем году. Однако в течение первых шести месяцев 2024 года было зарегистрировано 538 жалоб, как сообщил Кюгельман на мероприятии в Майнце.

Кажется, что число жалоб стабилизировалось на высоком уровне после резкого роста в период пандемии COVID-19. Это может указывать на то, что вопрос защиты данных становится все более актуальным для граждан. В 2023 году было сообщено о 678 случаях утечки данных, что меньше, чем 715 в 2022 году и 406 в первой половине этого года.

Кюгельман сообщает о резком росте запросов на консультации от своего офиса. Искусственный интеллект (ИИ) является популярной темой в этих консультациях, хотя еще не является общей темой жалоб. Кюгельман уверен, что это изменится со временем.

Уполномоченный по защите данных и свободе информации Кюгельман связывает высокое число жалоб с повышенной осведомленностью и бдительностью в отношении защиты данных. Комиссия активно работает над этими вопросами, предоставляя советы и помощь tanto гражданам, как и организациям.

Читайте также: