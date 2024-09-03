Устойчивое снижение американского производства продолжается.

Американская промышленность пережила незначительное восстановление в августе, но все еще сталкивается со своим нисходящим трендом. Институт управления поставками (ISM) сообщил о незначительном увеличении на 0,4 пункта до 47,2 в индексе деловой активности в секторе. К сожалению, этот показатель все еще не дотягивает до отметки в 50 пунктов, которая свидетельствует о росте. Экономисты, опрошенные Рейтер, ожидали роста до 47,5 пунктов.

Промышленность сталкивается с вызовами из-за слабой международной экономики и жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Федеральной резервной системой США, которая намекнула на возможное снижение процентных ставок. "Рост индекса деловой активности свидетельствует о прекращении четырех последовательных снижений", - прокомментировал аналитик Helaba Ульрих Вортберг. "Беспокойство по поводу возможного замедления экономического роста в отрасли может несколько утихнуть".

С другой стороны, строительная промышленность США также сообщила о неприятных новостях. Министерство торговли объявило о снижении расходов на строительство на 0,3% в июле. Экономисты ожидали меньшее снижение на 0,1%, после пересмотренной стагнации в июне. Строительный сектор также страдает от жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, поскольку процентные ставки по ипотеке выросли. Федеральная резервная система последний раз поддерживала процентные ставки в диапазоне от 5,25% до 5,50%.

Тем не менее, ожидается снижение процентных ставок в сентябре, что должно стимулировать строительную деятельность. "Публикации о снижении ставок, скорее всего, сохранятся, но не ожидается дальнейшего усиления", - повторил Ульрих Вортберг, аналитик Helaba.

Текущие низкие процентные ставки, несмотря на ожидания их снижения в сентябре, не привели к значительному снижению процентных ставок по ипотеке, что продолжает создавать проблемы для строительного сектора. Несмотря на незначительное увеличение индекса деловой активности, рост в отрасли остается ниже отметки в 50 пунктов.

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