- Устное заключение летового судебного процесса, связанного с обвинениями Ниерсбаха

Вольфганг Ниербах покинул Региональный суд Франкфурта, комнату 9, без видимых эмоций после того, как суд приостановил дело против него во время судебного процесса по вымышленной истории. Штраф в размере 25 000 евро, назначенный судьей и предназначенный для благотворительных организаций, стал сигналом к завершению скандала с чемпионатом мира для бывшего председателя DFB, который после скандала 2015 года с чемпионатом мира 2006 года испытал значительное ухудшение репутации.

Судья Ева-Мари Дистлер заявила в отношении приостановленного дела против Ниербаха по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо тяжком случае: "Это не полное оправдание. Подозрение в виновности все еще сохраняется, несмотря на незначительность вины". Эта приостановка продлится один месяц. Если Ниербах оплатит штраф до 9 сентября, дело против него будет окончательно закрыто.

Эта ситуация, скорее всего, будет всего лишь формальностью, так как 73-летний Ниербах согласился на это соглашение, а также прокуратура Франкфурта. Изначально прокуратура предлагала штраф в размере 58 000 евро, но старший прокурор Йеско Кюммель описал решение как "практичное и обоснованное".

Скандал с чемпионатом мира стал серьезным ударом для Ниербаха.

Дистлер объяснила соглашение тем, что Ниербах "может быть единственным, кто не был прямо вовлечен в действия". Кроме того, бывший президент DFB испытал наибольшее воздействие из-за скандала. "Для него это было личное поражение. Он лишился всех своих позиций. Последствия были более серьезными, чем для других обвиняемых", - сказала судья.

Перед летним перерывом в налоговом процессе судья распорядилась отделить дело бывшего генерального секретаря DFB Хорста Р. Шмидта из-за проблем со здоровьем. Наряду с Ниербахом и Шмидтом, бывший президент DFB Тео Цванцигер также обвиняется в этом процессе.

К суду не было предложено подобное соглашение для Цванцигера, так как 79-летний мужчина добивается полного оправдания, что может быть дано только в конце процесса. "В свете имеющихся доказательств, палата не считает приостановку процесса в настоящее время приемлемым вариантом", - сказала Дистлер.

Адвокат Ниербаха: "Нет признания вины".

Высокопоставленные чиновники Немецкого футбольного союза (DFB) обвиняются в неправильном отражении платежа в размере 6,7 миллиона евро, произведенного FIFA в апреле 2005 года, как бизнес-расходы в налоговой декларации за 2006 год, тем самым снизив налоговое бремя года чемпионата мира примерно на 13,7 миллиона евро. Все трое обвиняемых решительно отрицают эти обвинения.

"Мистер Ниербах уже девять лет страдает от очернения своих профессиональных достижений", - заявила адвокат Ниербаха Рената Верьянс во время начала процесса в марте. Ее клиент теперь использует эту возможность, чтобы "облегчить бремя на себе и своей семье".

Она также подчеркнула, что приостановленное дело против штрафа "не является признанием вины" Ниербахом. 73-летний мужчина, который был президентом DFB с 2012 по 2015 год, ушел в отставку из-за скандала с чемпионатом мира.

Процесс продолжится.

FIFA перевела 6,7 миллиона евро Роберту Луи-Дрейфусу на следующий день. В 2002 году французский предприниматель перевел кредит в размере 10 миллионов швейцарских франков на счет Франца Беккенбауэра. Эта сумма позже оказалась на счете компании бывшего вице-президента FIFA Мохаммеда бин Хаммама в Катаре. Намерения с деньгами остаются неясными.

Другие ключевые фигуры, такие как бывший президент FIFA Йозеф С. Блаттер и бывшие президенты DFB Фритц Келлер и Рейнхард Грindel, должны предстать перед судом в качестве свидетелей.

Скандал с чемпионатом мира 2006 года значительно ухудшил репутацию Ниербаха, что привело к его отставке с поста президента DFB. Приостановка процесса против Ниербаха во время судебного процесса по вымышленной истории стала концом этой части скандала, связанного с чемпионатом мира 2006 года.

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