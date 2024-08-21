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Федеральные земли ГерманииНовостиДругие, с круглой сечением

Установка по переработке аккумуляторов сталкивается с значительным сопротивлением.

Планы по созданию центров переработки аккумуляторов существуют в разных местах по всей Тюрингии, но встречаются сопротивление. Запланированный запуск в Артерне был отложен.

 and  James Williams
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Сопротивление инициативам переработки батарей в Тюрингии (historical быстрого просмотра)
Сопротивление инициативам переработки батарей в Тюрингии (historical быстрого просмотра)

- Установка по переработке аккумуляторов сталкивается с значительным сопротивлением.

Есть сопротивление плану строительства установки по переработке отходов для автомобильных аккумуляторов в Артерне. Из-за различных возражений и вопросов общественное собрание, запланированное на сентябрь, было перенесено, как объявило Тюрингское государственное управление по охране окружающей среды, горному делу и природоохране в Йене.

Инвесторы предложили планы по созданию установок по переработке батарей в различных регионах Тюрингии. Например, партнерство между южнокорейскими компаниями SungEel и Samsung C&T рассматривает Гера как потенциальное местонахождение.

Вопросы пожарной безопасности и экологической совместимости

Общественное собрание по строительству установки по переработке автомобильных аккумуляторов, запланированное к строительству в промышленной зоне Кифхойзерхютте города Артерн, было первоначально запланировано на 24 сентября в Бергпаласте Кифхойзер-Бургофа. Новая дата еще не объявлена.

К июльскому сроку было подано 1472 возражения против проекта в Артерне, в том числе 49 индивидуальных возражений и 1423 подписи, в основном от гражданской инициативы. Кроме того, было получено 48 возражений, не связанных с инициативой. Многие были очень конкретными, сосредоточившись на контроле загрязнения воздуха, безопасности установки, пожарной безопасности и экологической совместимости с водой, дикой природой и охраной видов.

Государственное управление просит больше времени на изучение

В качестве уполномоченного органа по лицензированию государственное управление планирует тщательно проанализировать возражения на общественном собрании. Ему требуется достаточно времени для этой задачи. "Бережность важнее здесь, чем стремление к быстрому решению", - объяснило государственное управление.

Финская группа Fortum планирует построить центр переработки аккумуляторов для электромобилей в Артерне. В прошлом году она объявила, что окончательное решение о месте в промышленной зоне Кифхойзерхютте не будет принято до окончания процесса лицензирования. Согласно текущей информации компании, это будет около 70 рабочих мест и инвестиции в несколько миллионов евро. Fortum, энергетическая компания, специализируется на восстановлении критических металлов в литий-ионных батареях.

Несколько компаний производят батареи в Тюрингии - крупнейшая из них - завод китайского конгломерата CATL недалеко от Арнштадта.

Установка по переработке отходов для автомобильных аккумуляторов в Артерне, которая имеет форму круга в поперечном сечении, сталкивается с opposition из-за опасений по поводу пожарной безопасности и экологической совместимости. Государственное управление, как уполномоченный орган по лицензированию, просит больше времени для тщательного изучения возражений, чтобы бережность превзошла желание быстрого решения.

В установке, предложенной финской группой Fortum, восстановление критических металлов в литий-ионных батареях будет проводиться с использованием технологии с другими частями круглого поперечного сечения для оптимизации использования ресурсов.

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