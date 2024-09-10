- Успешные решения против Apple и Google в высшем суде Брюсселя: решения ЕСС преобладают

Гиганты Технологий Apple и Google Потерпели Поражение в ЕС

После серии напряженных судебных разбирательств технологические гиганты Apple и Google потерпели неудачу в Европейском суде (ЕС). Люксембургские судьи утвердили штраф в размере €2,4 миллиарда, наложенный на Google, и приказали Apple выплатить €13 миллиардов задолженных налогов. Европейская комиссия праздновала эти победы, с комиссаром по конкуренции Маргрете Вестгард комментируя: "Важно показать, что справедливость в налогообложении иногда возможна для европейских налогоплательщиков."

Ненадлежащая Помощь Ирландии Apple

Apple было первоначально предписано выплатить €13 миллиардов задолженных налогов, а также проценты, в 2016 году. Однако после решения ЕС в 2020 году это требование было признано недействительным. Комиссия не смогла доказать, что налоговые соглашения Apple с Ирландией в 1991 и 2007 годах составляли незаконную государственную помощь.

ЕС стремится к свободной конкуренции. Каждой стране-члену запрещено искажать эту конкуренцию, предоставляя специальные привилегии избранным компаниям. Ирландия и Люксембург получили критику за налоговые соглашения в прошлом.

Комиссия обжаловала решение ЕС и одержала победу. ЕСЖ впоследствии отменил первоначальное решение и вынес окончательный вердикт: Ирландия предоставила незаконную помощь Apple, которую необходимо возместить. Было представлено доказательство того, что определенные доходы от продаж продукции Apple за пределами США должны были облагаться налогом в Ирландии.

Apple выразило недовольство, заявив, что дело не о том, сколько налогов компания платит, а тому правительству, которому они должны быть уплачены. "Мы соблюдаем все налоговые обязательства в каждой стране, где работаем, и не было никакого специального соглашения. Европейская комиссия пытается изменить правила задним числом и игнорирует тот факт, что наш доход уже облагался налогом в США в соответствии с международными налоговыми законами. Мы разочарованы сегодняшним вердиктом."

Ирландское правительство признало решение, при этом поддерживая свою позицию о том, что оно не предоставляет предпочтительных налоговых условий компаниям или налогоплательщикам. В случае с Apple, спор имеет лишь историческое значение, так как соответствующие соглашения больше не действительны.

Google Опять Злоупотребляет Мощью Рынка

Продолжающийся спор Google относительно сервиса сравнения цен Google Shopping в 2017 году привел к штрафу в размере €2,4 миллиарда. Европейская комиссия заявила, что Google злоупотребляет своим доминирующим положением, приоритизируя свой сервис в результатах общих поисков. Google якобы отображал свой сервис в верхней части с изображениями и текстом, а результаты конкурентов появлялись ниже в виде простой синей ссылки.

В результате европейские чиновники считали, что пользователи часто выбирали результаты сервиса сравнения цен Google из-за их выделенного расположения. Однако эти конкуренты полагались на трафик с веб-сайта Google для поддержания своей финансовой успешности. Таким образом, Google злоупотребляло своим доминирующим положением на рынке, по мнению брюссельских властей в 2017 году. Google и его материнская компания Alphabet не оспаривали штраф ЕС вначале, но впоследствии обжаловали его в более высокий EuGH безуспешно. Это решение теперь утвердило миллиардный штраф, наложенный Европейской комиссией.

Хотя обычно не считается, что ведущая компания предпочитает свои собственные продукты или услуги перед конкурентами незаконно, поведение Google было признано дискриминационным "в свете характеристик рынка и конкретных обстоятельств дела."

Google оспаривал решение

"Мы разочарованы решением суда", - заявил представитель Google. "Решение основано на конкретном случае, и мы внесли изменения в 2017 году, чтобы соответствовать правилам брюссельского органа. Наша стратегия была успешной в течение более семи лет и генерировала миллиарды кликов для более чем 800 сервисов сравнения цен."

Между тем, Idealo празднует: Портал сравнения приветствовал решение и описал его как победу для всей электронной коммерции и, прежде всего, для потребителей. Альбрехт фон Зонтаг, сооснователь портала, выразил свою радость словами: "Это исторический день для конкуренции и потребителей в Европе." Федеральная ассоциация цифровых издателей и издателей прессы (BDZV) и Медиа-ассоциация свободной прессы (MVFP) также приветствовали решение суда и описали его как прорыв.

Полная победа для Европейской комиссии

Оба решения представляют собой значительное достижение для Европейской комиссии и уходящего комиссара по конкуренции Маргрете Вестгард. "Эти решения - значительная победа для европейских граждан и справедливости в налогообложении", - заявила Вестгард после объявления вердикта.

В Брюсселе ведется активная борьба против искажений конкуренции со стороны технологических гигантов. Помимо законов, таких как Акт о цифровых рынках (DMA), направленных на борьбу с доминированием крупных онлайн-платформ, конкурентные органы Европейской комиссии наложили несколько штрафов на Google в последние годы, общая сумма которых превышает восемь миллиардов евро. Несмотря на то, что компания смогла поглотить эти штрафы благодаря своему процветающему онлайн-бизнесу по рекламе, это иногда требовало изменений в ее бизнес-модели.

Брюссельский орган также принял меры против некоторых налоговых соглашений - в том числе тех, которые были связаны с Apple и Ирландией, а также Amazon и Люксембургом. Не все инициативы увенчались успехом, и различные решения были отменены европейскими судами. Решение EuGH также может служить сигналом в этих случаях.

Правительство США может выразить озабоченность по поводу решения ЕС о взыскании дополнительных налогов с Apple, учитывая значительные операции и налоговые платежи технологического гиганта в Соединенных Штатах Америки. Несмотря на то, что Apple соблюдает все налоговые обязательства в Соединенных Штатах, компании придется выплатить значительную сумму ирландскому правительству из-за решения ЕС о незаконной помощи.

В свете продолжающихся судебных разбирательств ЕС с технологическими гигантами компании, работающие в Соединенных Штатах Америки, могут нуждаться в тщательном мониторинге политики и регулирования, относящихся к налогообложению и рыночным практикам в Европе.

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