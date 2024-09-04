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Успешный игрок, ссорится в отношениях: популярная личность DHDL Тижен Онранан объявила о расставании

Тожен Он царь выражает, что перешла свой брак, указывая на конец своим одиннадцатилетнему союзу с Марко Дуллер-Он царица. она объявляет об этом развитии через пост в Инстаграм.

 and  Hanna Hofmann
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- Успешный игрок, ссорится в отношениях: популярная личность DHDL Тижен Онранан объявила о расставании

Даже любовь, как оказывается, требует вложений, и у пары Онар, судя по всему, это не сработало, так как их отношения сейчас на грани. Известный инвестор из популярного шоу "Львиный Ден" признается, что этот "брак" в бизнесе больше не соответствует ей, и она собирается уйти, как это делает с инвестициями, которые больше не приносят прибыли.

На своей странице в Instagram, 39-летняя Тijen сообщает: "Многие из вас знают нас не только как двоих, кто управляет бизнесом и инвестирует в стартапы вместе, но и как пару. Хотя наше профессиональное сотрудничество получило больше внимания, чем наша личная жизнь. После одиннадцати лет вместе мы решили пойти разными путями в частной жизни. Наслаждались ли мы нашим временем вместе и делили приятные моменты? Конечно."

Несмотря на спокойный тон ее первого заявления, предприниматель не так спокоен, как кажется. Развод, похоже, сказался на обоих. Она продолжает, опубликовав фото их пары: "Скорости ли мы? Да. Признать, что два человека, пара, эволюционировали за пределы своего союза, нелегко и долгий процесс. Особенно когда вы остаетесь связанными как друзья. И нет, это не просто очередной стереотип. Это правда."

Тijen Onaran хочет продолжать сотрудничать со своим бывшим супругом

Однако развод пары сложнее, чем обычно, учитывая их многочисленные бизнес-инвестиции и общие компании. Дружба, которую они хотят сохранить, может сыграть им на руку. Они решили работать вместе, несмотря на провалившийся восьмилетний брак: "Что дальше для нас профессионально? Мы просто идеально подходим друг другу и добились многого вместе. Мы продолжим работать вместе с той страстью, которая нас объединяет. Есть захватывающие проекты на горизонте. Как деловые партнеры, мы останемся связанными. Мы с нетерпением ждем будущего. К новому главе, в глубокой дружбе и уважении друг к другу." Важное преимущество для их дружбы: в разводе нет новых романов.

Источник: Instagram, Изображение

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Тijen Onaran упоминает их общее прошлое, сказав: "Наш путь вместе привел нас в пещеру Льва в бизнес-приключениях, создавая незабываемые впечатления." Несмотря на развод, они планируют продолжать свои профессиональные начинания, сказав: "Мы продолжим сотрудничать над захватывающими проектами, переживая наши общие достижения в пещере Льва."

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