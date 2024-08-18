- Успешный дебют в сезоне Бундеслиги для вышедшей из лиги команды Дармштадта

Дarmstadt 98 добился своей первой победы после вылета из Бундеслиги. После двух подряд поражений в стартовых матчах 2-й Бундеслиги, "Лилии" одержали победу со счетом 3:1 (2:0) над любительской командой "Теутониа Отензен" в первом раунде Кубка Германии в прошлую субботу.

Матч проходил на стадионе "Миллернтор", домашней арене "FC St. Pauli". Кай Клефиш (19.) и местный хановерец Фабиан Нюрнбергер (28., пенальти) обеспечили "Дармштадту" комфортное преимущество к перерыву. Гол Кристиана Старка (56.) вернул интригу в матч.

Швед Оскар Вильгельмссон закрепил победу в ворота "Теутониа" в начале второго тайма (62.), но любительская команда еще дважды имела шанс сравнять счет (68./83.). В итоге, "Дармштадт" заслуженно победил, но игра не была убедительной. Для успешного сезона в 2-й Бундеслиге команде из Гессена нужно прибавить в игре.

Несмотря на напряженный финал, "Дармштадту" удалось сохранить преимущество и предотвратить возможный камбэк "Теутониа Отензен". Впредь команде нужно улучшать свою игру, чтобы не полагаться на удачу в других матчах.

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