Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Успешный дебют в сезоне Бундеслиги для вышедшей из лиги команды Дармштадта

Победа Дармштадта 98 над командой Одентен из Оберлиги была практически предопределена, но имела особое значение из-за их неудачного начала сезона.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута

- Успешный дебют в сезоне Бундеслиги для вышедшей из лиги команды Дармштадта

Дarmstadt 98 добился своей первой победы после вылета из Бундеслиги. После двух подряд поражений в стартовых матчах 2-й Бундеслиги, "Лилии" одержали победу со счетом 3:1 (2:0) над любительской командой "Теутониа Отензен" в первом раунде Кубка Германии в прошлую субботу.

Матч проходил на стадионе "Миллернтор", домашней арене "FC St. Pauli". Кай Клефиш (19.) и местный хановерец Фабиан Нюрнбергер (28., пенальти) обеспечили "Дармштадту" комфортное преимущество к перерыву. Гол Кристиана Старка (56.) вернул интригу в матч.

Швед Оскар Вильгельмссон закрепил победу в ворота "Теутониа" в начале второго тайма (62.), но любительская команда еще дважды имела шанс сравнять счет (68./83.). В итоге, "Дармштадт" заслуженно победил, но игра не была убедительной. Для успешного сезона в 2-й Бундеслиге команде из Гессена нужно прибавить в игре.

Несмотря на напряженный финал, "Дармштадту" удалось сохранить преимущество и предотвратить возможный камбэк "Теутониа Отензен". Впредь команде нужно улучшать свою игру, чтобы не полагаться на удачу в других матчах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Гром получает искренние, заключительные приветствия
Федеральные земли Германии

Гром получает искренние, заключительные приветствия

- Гром получает искренние, заключительные приветствия Команда Берлин Стром завершила свой сезон в ЕЛФ (Европейской лиге футбола) разгромным поражением. С результатом 14-47 (7-33) они уступили Рейн Флеймз на стадионе Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Местная команда к перерыву имела преимущество в 26 очков, что подчеркивало растущую неравномерность конкурентоспособности в ЕЛФ. Обе команды не

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
КСЧ Тренер Кристиан Эйхнер Переживает Удовлетворение
Федеральные земли Германии

Карлсрухерский СК без усилий завоевал титул в своем выезде в Лотте.

КСК продолжает свою безпроигрышную серию, проходит во второй раунд Кубка, оставляя команду из Регионаллиги Лотте без шансов.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

ХАМАС утверждает, что премьер-министр Израиля подрывает мирные переговоры и продлевает конфликт в...
Политика

ХАМАС отвергает предложенные решения из недавних мирных переговоров в Газе.

Договор о мире в конфликте в секторе Газа по-прежнему сталкивается с трудностями. США полностью вовлечены в достижение благоприятного результата. Премьер-министр Израиля Нетаньяху беспокоит ХАМАС, добиваясь крайних уступок.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun
Культура

Права молодых людей перестроены вместо "сцены преступления" в Мюнстере: Каролин Кебекус и аудитория ARD Stun

Вместо запланированного повторного показа «Логово преступника» в 20:15 на ARD зрители увидели Каролин Kebekus с детьми на экране. ARD прервала вещание, чтобы выступить в поддержку детских прав.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.
Федеральные земли Германии

Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.
Главные темы

США твердо стоят на соглашении о перемирии: Госсекретарь подчеркивает важность диалога на Ближнем Востоке.

После недавних дискуссий о перемирии и освобождении пленников в секторе Газа госсекретарь США Antony Blinken возобновил дипломатические переговоры в Ближневосточном регионе. Blinken прибыл в Тель-Авив в воскресенье, что стало его ninth визитом в район с момента начала столкновений в Газе больше...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно