- Успешно нейтрализовано взрывное устройство Второй мировой войны найдено в химическом заводе Зайца.

На Заводе и химическом комплексе Цейца была разряжена бомба времен Второй мировой войны. Как сообщил район Бургенланд, в целях безопасности сотрудников всех предприятий было принято решение эвакуировать работников во время обеденного перерыва. Бомба весила около 250 килограммов и была найдена в ходе строительных работ в среду. К счастью, эвакуация не затронула соседние жилые районы. Три недели назад на территории был найден еще один английский снаряд того же периода, который также потребовал контролируемого взрыва.

Авторитеты рассматривают возможность перемещения некоторых предприятий с Завода и химического комплекса Цейца в более безопасное место из-за частых находок старых бомб. Предлагаемое решение включает в себя создание нового промышленного парка возле городской черты, чтобы минимизировать беспорядки и гарантировать безопасность.

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