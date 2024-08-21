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Федеральные земли ГерманииНовостиФлорида

Успешная продажа: 11 тонн фруктового салата получили покупателя

Фруктовая ферма Берлина готовит самый большой в мире фруктовый микс, чтобы отметить свое 75-летие. Тем не менее, вопрос остается: что станет с гигантским, 11-тонным сладостным угощением после празднования? Два бизнеса готовы протянуть руку помощи.

 and  Alex Stellmacher
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- Успешная продажа: 11 тонн фруктового салата получили покупателя

Фруктовый рынок Берлина стремится к установлению мирового рекорда с помощью гигантского фруктового салата - и уже нашли две компании, которые займутся управлением пищей после мероприятия. В честь 75-летия рынка, запланированного на середину сентября, организаторы планируют собрать примерно 11 метрических тонн фруктового салата. Для этого потребуется около 18 тонн фруктов.

Весь фруктовый салат будет передан Берлинскому продовольственному банку, но без дополнительной обработки такой объем невозможно использовать. На помощь придут Флорида - фабрика мороженого и кондитерская Reichert.

Как заявил коммерческий директор Олаф Хёhn, фабрика Флорида планирует производить смузи, мороженое из нескольких фруктов или варенье из избыточных фруктов. Выручка от этих продаж будет направлена в продовольственные банки.

С другой стороны, кондитер Тобиас Мэнге из кондитерской Reichert заявил, что они планируют использовать фрукты для создания пасты, которую затем можно будет поставлять в пункты распределения продовольственного банка. Если продавать в своих магазинах, они также хотят пожертвовать полученную прибыль.

В настоящее время Фруктовый рынок Берлина все еще ищет волонтеров, заинтересованных в помощи в приготовлении фруктового салата во время рекордного мероприятия 15 сентября.

Фабрика мороженого Флорида и кондитерская Reichert, базирующиеся в разных местах, согласились помочь в обработке избыточных фруктов с попытки установить мировой рекорд на Фруктовом рынке Берлина.

После обработки фабрика мороженого Флорида будет продавать продукты, такие как смузи, мороженое из нескольких фруктов или варенье, а выручка будет напрямую направлена в продовольственные банки, демонстрируяthus свою поддержку инициативы.

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