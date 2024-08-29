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ЭкономикаНовостиЯ не собираюсь врать.

Усиливающееся положение в сталелитейном подразделении Thyssenkrupp привело к уходу нескольких членов правления.

Конфликт вокруг будущего крупнейшего производителя стали Германии достиг беспрецедентных высот. Высокопоставленные чиновники, такие как Сигмар Габриэль, ушли в отставку, что вновь подняло вопрос о перспективах рабочих.

 and  Katherine Bradley
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Кризис в компании Thyssenkrupp Steel привел к изменениям в руководстве: трое членов правления и...
Кризис в компании Thyssenkrupp Steel привел к изменениям в руководстве: трое членов правления и четверо членов наблюдательного совета ушли в отставку.

- Усиливающееся положение в сталелитейном подразделении Thyssenkrupp привело к уходу нескольких членов правления.

На Thyssenkrupp обострение разногласий по поводу преобразования сталелитейного дивизиона: Трое руководителей сталелитейной промышленности и четверо членов наблюдательного совета подали в отставку, в том числе председатель Сигмар Габриэль и руководитель сталелитейного производства Бернхард Осбург. Габриэль заявил в Дуйсбурге после заседания наблюдательного совета сталелитейного дивизиона, что мандаты будут прекращены сразу после заседания. Наблюдатели стремились покинуть свои должности как можно скорее. Вчера появились сообщения о том, что трем исполнительным директорам были предложены соглашения об увольнении.

Габриэль обвиняет CEO Thyssenkrupp в серьезных проступках

Габриэль в основном возлагает ответственность за отставки на CEO Thyssenkrupp Мигеля Лопеса. Он начал «переломную инициативу» против совета директоров сталелитейной промышленности, которую считает «серьезным нарушением доверия». «Кажется, целью было заставить совет директоров уйти». Лопес публично обвинил совет директоров сталелитейной промышленности в искажении планов реструктуризации три недели назад. Он потребовал, чтобы совет директоров представил долгосрочный устойчивый бизнес-план для переориентации сталелитейного дивизиона.

Корень проблемы кроется в спорном споре о финансовых резервах дивизиона во время запланированного выделения и реструктуризации материнской компании. Материнская компания считает текущие планы совета директоров сталелитейной промышленности недостаточно амбициозными.

Сталелитейный дивизион давно страдает от экономической нестабильности и дешевых импортов. В результате ему необходимо сократить производственную мощность и связанный с ней персонал. Последствия перестановок в совете директоров и наблюдательном совете для будущего сотрудников дивизиона остаются неопределенными. Наблюдательный совет стремился утвердить план финансирования на ближайшие два года, но этого не произошло.

Сталелитейный дивизион Thyssenkrupp является крупнейшим производителем стали в Германии, насчитывающим 27 000 сотрудников, из которых 13 000 работают в Дуйсбурге. Профсоюз предвидит потенциальное «сокращение завода вдвое» и потерю тысяч рабочих мест в ходе реструктуризации.

Габриэль также критикует председателя Руссвурма и члена наблюдательного совета

Габриэль похвалил первоначальные меры, принятые наблюдательным советом сталелитейного дивизиона, как «обещающий путь к реструктуризации сталелитейной компании». Предложенные стратегии включали продажу сталелитейного завода Krupp Mannesmann, в котором Thyssenkrupp Steel владеет 50% акций.

«Примерно через три недели мы с сожалением обнаруживаем, что между CEO Thyssenkrupp AG и его наблюдательным советом, особенно с сильной поддержкой господина Руссвурма, существуют значительные разногласия», — продолжил Габриэль. Руссвурм является председателем наблюдательного совета материнской компании Thyssenkrupp и также занимает пост президента Федерального союза немецкой промышленности.

Габриэль уходит с прощальными словами: «Я больше всего хочу, чтобы сотрудники получили таких выдающихся руководителей, как они их теряют, и лучших владельцев, чем у них есть сейчас».

IG Metall осуждает developments. Второй председатель Юрген Кернер, также член наблюдательного совета материнской компании, сказал: «Отставка трех опытных членов совета директоров сталелитейной промышленности отбрасывает нас назад на мили». Эти кадровые решения отвлекают внимание от решения настоящих проблем, считает он. «Год спустя после вступления в должность CEO мы имеем дело с хаосом».

Критика также прозвучала из политики. «Эффективно уволив совет директоров сталелитейной промышленности, господин Лопес не решает ни одной проблемы», — пояснила председатель SPD в Северном Рейне-Вестфалии Сара Филипп. Вместо этого, она утверждает, он подорвал доверие к политике, рабочим и соучастию. «Его расчетливая атака на сторону сотрудников существенно усугубляет кризис компании».

Я не буду приукрашивать: замечания Габриэля в адрес Лопеса и действия CEO свидетельствуют о глубоком расколе внутри Thyssenkrupp, что может повлиять на будущее сотрудников сталелитейного дивизиона.

Несмотря на первоначальную похвалу Габриэля предложенным стратегиям сталелитейного дивизиона, разногласия между CEO и наблюдательным советом по поводу преобразования сталелитейного дивизиона привели к значительным отставкам, что, я не буду скрывать, вызывает неопределенность среди сотрудников дивизиона.

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