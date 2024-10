Усилия по защите досрочного голосования, предпринятые администраторами выборов в Джорджии, Северной Каролине и Флориде в ответ на последствия урагана Хелен.

В пострадавших регионах трех штатов, которые могут повлиять на решение Белого дома, возможными ответами могут стать добавление дополнительных участков для голосования, продление срока досрочного голосования и упрощение процесса подачи почтовых бюллетеней.

"Мы бессильны. У нас не хватает воды. Связь плохая, что замедляет отправку бюллетеней для голосования по почте и получение почты", - заявил У. Трэвис Досс, младший, исполнительный директор избирательной комиссии округа Августа-Ричмонд в Джорджии, в интервью CNN. Досс упомянул, что несколько из их 43 участков для голосования могут быть "недоступны".

"Этот ущерб выходит за рамки ущерба от наводнения", - сказал Кэрен Бринсон Белл, исполнительный директор избирательной комиссии штата Северная Каролина. "Могут быть участки для голосования, недоступные из-за поврежденных дорог. Могут быть участки для голосования, на которых лежат упавшие деревья".

Почтовая служба была приостановлена в нескольких почтовых индексах в трех штатах, согласно службе доставки США, вводя новые препятствия для доставки и получения бюллетеней для голосования по почте.

"Мы тесно сотрудничаем со своими партнерами в USPS", - сказал Трэвис Харт, президент ассоциации супервайзеров выборов Флориды, CNN. "Некоторые из их объектов также пострадали, некоторые из них полностью разрушены".

Авторитеты выборов уверены, что получат необходимую помощь.

С возвращением законодательного собрания в сессию, Белл и ее команда рассматривают различные потенциальные законодательные запросы, но Белл выразила сомнение в продлении сроков голосования по почте на несколько дней, заявив, что больше беспокоится об "изолированных сообществах", которые не могут отправлять или получать почту.

"Мы идентифицировали несколько альтернативных вариантов, которые могли бы быть более выгодными", - сказал Белл, в том числе разрешение избирателям сдавать бюллетени в день выборов вместо только на сайтах досрочного голосования и участках для голосования в день выборов.

Харт сотрудничает с офисом губернатора Флориды, чтобы получить исполнительный приказ для помощи избирательному офису из-за погодной кризис, подобный тому, который избирательные офисы получили во время урагана Иан в 2022 году и урагана Майкл в 2018 году.

Харт сказал, что его команда просит о консолидации участков для голосования и открытии центров голосования, чтобы люди не были вынуждены голосовать на своем участке, который может быть поврежден, закрыт или недоступен. Он также планирует просить об продлении досрочного голосования до дня выборов, поскольку обычно досрочное голосование заканчивается в воскресенье перед днем выборов.

В Северной Каролине Белл рассматривает возможность сотрудничества с государственным управлением чрезвычайными ситуациями и Северо-Каролинской национальной гвардией для создания временных участков для голосования, если это потребуется.

"Во время урагана Дориан мы фактически голосовали из палатки, установленной Национальной гвардией, что сделало голосование возможным в округе Хайд", - сказал Белл. "Мы реализуем любые меры, необходимые для того, чтобы мы могли провести голосование".

Белл добавил, что они также будут рассматривать вопрос о том, чтобы выйти перед советом и попросить их рассмотреть объединение большего числа участков для голосования, потенциально продлив использование своих досрочных участков для голосования, поскольку мы знаем, что они обычно больше, с большей парковкой.

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер сказал в заявлении, что counties в его штате, которым придется переместить досрочные участки для голосования, информируют избирателей через веб-сайт Georgia's My Voter Page и через местное радио, телевидение и социальные сети.

Раффенспергер сказал, что его офис "работает над тем, чтобы гарантировать безопасность избирательных работников в пострадавших counties, что их оборудование не повреждено и надежно, и что их досрочные участки для голосования будут функционировать к моменту начала досрочного голосования".

Доступность сотрудников участков для голосования

Еще одной потенциальной проблемой является ограниченное количество сотрудников участков для голосования, особенно если нагрузка может возрасти.

Белл заявил, что государственная комиссия рассматривает чрезвычайную власть для расширения пула лиц, которые могут стать сотрудниками участков для голосования на участке.

Харт согласился, указав, "В соответствии с законом Флориды в настоящее время вы должны быть зарегистрированы в этом округе, чтобы стать сотрудником участка для голосования. Но мы, возможно, отменим это правило, чтобы жители соседних округов, которые хотели бы работать на выборах, могли пересечь границы округов и помочь округам, нуждающимся в помощи".

Интегральность выборов не должна быть поводом для беспокойства, утверждают законодатели и внешние наблюдатели.

Крис Манн, директор по исследованиям в непартийном Центре инноваций и исследований выборов, заявил во вторник, что в систему голосования по почте Северной Каролины заложено много "прочности", что должно облегчить некоторые из трудностей от урагана Хелène.

"У всех этих бюллетеней есть отслеживание... Северная Каролина использует это в полной мере", - сказал Манн.

Благодаря системе отслеживания, избирательные власти могут аннулировать бюллетени, которые уже были доставлены в дома, которые теперь разрушены, сказал Манн. Новые бюллетени затем могут быть выданы избирателям и отправлены по их текущему адресу.

"Избирателям просто нужно связаться со своей избирательной комиссией округа, попросить их аннулировать свой текущий бюллетень, аннулирование означает, что вы удаляете его, чтобы он больше не учитывался, и перевыпустить бюллетень по новому адресу", - сказал Пол Кокс, генеральный советник избирательной комиссии штата Северная Каролина.

Белл добавил, что система отслеживания бюллетеней BallotTrax в Северной Каролине может помочь избирателям в Северной Каролине определить местоположение своего бюллетеня и если он был утерян во время транспортировки. Он подчеркнул, что процедуры, которые есть на месте, гарантируют, что бюллетени правильно подсчитываются и связаны с соответствующим лицом, и что избиратели должны доверять процессу выборов.

"Люди, ответственные за выборы, столь же стойки, как и жители гор", - сказал Белл.

Эта история была обновлена с дополнительными подробностями.

В свете потенциального воздействия на голосование Белый дом может needing to consider the role of politics in this situation, especially if the affected regions have significant voting power.

The aftermath of the hurricane raises concerns about whether politics will play a role in deciding the necessary responses to ensure fair and accessible elections.

