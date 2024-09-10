- Усилия человечества - космический корабль "Полярная заря" взлетает

Четверо смельчаков-космонавтов начали дерзкую экспедицию. Частная инициатива "Полярная заря" стремится протащить их на расстояние 1400 километров от нашей планеты, Земли. По словам аэрокосмической компании SpaceX, это самое дальнее расстояние, на которое когда-либо отправлялись люди со времен миссий "Аполлон" на Луну в начале 70-х. Для сравнения, Международная космическая станция (МКС) находится на высоте примерно 400 километров.

Во главе миссии стоит миллиардер и бизнесмен Джаред Айзекман, который сотрудничает с основателем SpaceX Илоном Маском, остающимся на твердой земле. Айзекман, вместе с частными астронавтами Киддом Потетом, Сарой Гиллис и Анной Мено, стартовал на борту космического корабля Crew Dragon, установленного на ракете Falcon 9, с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде.

После 12-минутного подъема последняя ступень ракеты отделилась от капсулы Dragon на высоте 215 километров и со скоростью около 28 000 километров в час - зрелище, которое SpaceX транслировало в прямом эфире, показывая, как космический корабль плавно дрейфует над Землей на фоне ослепительного солнечного света.

Миссия "во имя всего человечества"

"Сегодня вы отправляетесь в путешествие, которое не только для вас, но и для всего человечества", - сказал экипажу директор пусков SpaceX Фрэнк Мессина. "Когда вы будете смотреть на Полярную звезду, помните, что ваша храбрость освещает путь для будущих первопроходцев. Мы верим в ваши таланты, мужество и командную работу, чтобы преодолеть эту миссию".

"Понято", - предположительно, ответил Айзекман, командир миссии, выразив благодарность за теплые слова Мессины. "Мы ценим это и теперь готовы приступить к работе". Капсула Crew Dragon, размером почти восемь на четыре метра, может вместить до семи человек на срок до десяти дней. Отдых обеспечен в креслах, а в задней части находится туалет с занавеской для уединения.

Выход в открытый космос на высоте 700 километров

В ходе миссии планируется выход в открытый космос на высоте примерно 700 километров, во время которого частная компания Axiom Space проведет испытания нового скафандра для внекорабельной деятельности. На сайте проекта этот проект называется "первым коммерческим выходом в открытый космос" и представляет собой скафандр с улучшенной мобильностью и функциями, такими как встроенный шлем-дисплей, камера и новые материалы для оптимального терморегулирования в ледяном вакууме космоса.

Выйти в открытый космос рискованнее, чем находиться в космическом корабле. Ориентация в микрогравитации сложна, а оборудование должно компенсировать значительные колебания температуры, обеспечивать подачу кислорода и защищать от радиации. Серьезные опасности возникают, если запасы кислорода иссякают или астронавт отделяется от космического корабля. Обычно выходы в открытый космос включают в себя техническое обслуживание или эксперименты, но для миссий на Луну и Марс они необходимы.

SpaceX использует эти скафандры для будущих миссий на Луну и Марс. Частные астронавты, помимо тестирования его скафандра и проведения исследований о влиянии космического путешествия и радиации на здоровье человека, проведут эксперименты, применяющие лазерную систему связи SpaceX Starlink. "Создание базы на Луне и марсианского мегаполиса требует миллионов скафандров", - гласит проект. "Разработка этого скафандра и организация выходов в открытый космос являются важными шагами на пути к разработке масштабируемого скафандра для будущих длительных миссий по мере расширения человечества на несколько планет". Колонизация Марса - конечная цель NASA для американского космического агентства. С программой "Артемида" оно стремится вернуть людей на Луну впервые за полвека, создав там базу для подготовительных миссий на Марс. Однако из-за проблем с ракетами и космическими кораблями NASA пришлось перенести пилотируемый облет Луны в миссии "Артемида 2" с ноября 2024 года на сентябрь 2025 года и пилотируемую посадку на Луну в "Артемиде 3" на сентябрь 2026 года.

Путешествие на Марс к 2026 году - цель Маска

Глава SpaceX Илон Маск, однако, стремится отправиться в длительное путешествие на Марс уже в следующем году - сначала без астронавтов. "Первый марсианский космический корабль отправится в путь в течение следующих двух лет во время следующего окна выравнивания Земли и Марса", - поделился Маск на своей платформе X. Эта инициатива протестирует возможность посадки на Марс. "Если это будет успешным, первые пилотируемые миссии на Марс начнутся через четыре года", - добавил Маск. Он горячо верит в возможность самодостаточного города на Марсе в течение 20 лет.

"Я не буду лгать", - миссия сопряжена с огромными трудностями, но мы решительно настроены расширять границы человеческой Exploration. Во время выхода в открытый космос на высоте 700 километров "Я не буду лгать", - я, возможно, почувствую некоторое волнение, но я взволнован протестировать новый скафандр.

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