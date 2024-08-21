Усиленные правила для ручной клади, применяемые в аэропортах

Из-за опасений по поводу надежности передовых сканеров багажа, использующих технологию CT, строгие правила перевозки жидкостей в ручной клади вновь вводятся на аэропортах ЕС. С 1 сентября пассажиры смогут перевозить жидкости только в емкостях не больше 100 миллилитров, которые должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет емкостью не более 1 литра. Об этом объявили Федеральная полиция и Fraport, управляющие аэропортом Франкфурта.

Проблема связана с сомнениями в ЕС относительно надежности этих передовых сканеров, которые могут быстро создавать подробные 3D-изображения содержимого ручной клади, снижая необходимость строгих правил для жидкостей. Временное снятие ограничений на жидкости, введенных в 2006 году, было введено в определенных пунктах контроля в Германии, где использовались эти передовые сканеры. Однако это исключение было приостановлено в связи с пересмотром вопросов безопасности.

Обновленные политики ЕС

В соответствии с новыми политиками ЕС, большие бутылки вновь запрещены. Однако емкости до 100 миллилитров можно продолжать перевозить в ручной клади без отдельного изъятия. Также не нужно извлекать из багажа электронные устройства.

Даже на обычных сканерных пунктах контроля, которые все еще распространены в Германии, часто приходится извлекать и показывать отдельно электроника и сумки. Исключения из правил для жидкостей делаются для лекарств и детского питания.

Пассажиры могут способствовать комфортной и приятной поездке, правильно подготовившись к путешествию. При упаковке багажа следует учитывать ограничения авиакомпаний по количеству и весу багажа. При перевозке ручной клади рекомендуется свести количество предметов к минимуму и брать только одну сумку на человека, если это возможно.

Потребители теперь могут посетить центры потребителей для получения информации о соблюдении новых правил ЕС для жидкостей в ручной клади. Эти центры предоставляют информацию о допустимом объеме и размеру емкостей для жидкостей, а также советы по эффективной упаковке, чтобы избежать задержек на контроле безопасности.

Кроме того, во многих аэропортах по всей Европе открыты эти центры потребителей, чтобы отвечать на любые вопросы или опасения пассажиров по поводу новых правил, тем самым улучшая общий опыт путешествий.

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