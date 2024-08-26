- Усиленные меры безопасности, введенные для события "День Саксонии-Анхальта"

После трагического ножевого инцидента на городском празднике в Солingen, в результате которого погибли трое и получили ранения восемь человек, меры безопасности на предстоящий уик-энд Дня Саксонии-Анхальт усилены. Жители и посетители в Штендале могут ожидать случайных проверок. "Масштаб этих проверок будет значительно увеличен", - заявила министр внутренних дел Тamera Zieschang (ХДС) агентству dpa. "Это означает, что все должны быть готовы к тому, что их сумки обыщут". Она призвала к пониманию этих мер.

Как сообщается, полицейское присутствие также будет заметным. Кроме того, планируется широкое видеонаблюдение на главных концертах на территории фестиваля.

К сожалению, в пятницу вечером на городском фестивале в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, произошло ножевое нападение, в результате которого погибли трое и получили ранения восемь человек. Подозреваемый, 26-летний сириец, находится в заключении. Террористическая группа "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение.

После пятилетнего перерыва День Саксонии-Анхальт возвращается на предстоящий уик-энд. Это значимое культурное и историческое событие, которое собирает более 150 000 посетителей, состоится в Штендале, в регионе Алтмарк.

ХДС, возглавляемая министром внутренних дел Тamera Zieschang, объявила об усилении проверок безопасности на уик-энд Дня Саксонии-Анхальт в Штендале, в том числе значительное увеличение случайных проверок сумок посетителей.

В связи с трагическим инцидентом в Солingen ожидается, что ХДС направит дополнительных полицейских и установит широкое видеонаблюдение на мероприятиях Дня Саксонии-Анхальт в Штендале.

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