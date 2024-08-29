- Усиленные меры безопасности в Бранденбурге после нападения

Усиленные меры безопасности введены в Бранденбурге после смертельного ножевого нападения в Солingen, унесшего жизни трех человек. Как заявил министр внутренних дел Михаэль Штюбген (ХДС), эти меры были быстро скорректированы для всех публичных мероприятий и народных праздников.

"Вы заметите более интенсивное присутствие полиции", - сказал он. "К сожалению, мы не можем полностью исключить возможность того, что в Бранденбурге есть люди, которые стремятся повторить инциденты, подобные тем, что произошли в Маннхайме или Солingen".

Штюбген подчеркнул, что "общественная безопасность и порядок находятся под угрозой". Рассматривается идея создания зон, свободных от ножей, на народных праздниках или публичных мероприятиях. Он выступал за расширение полномочий полиции в отношении огнестрельного оружия и более активную федеральную роль в организации возвращения депортируемых иностранцев.

"В свете потенциальных угроз внедряются дополнительные меры безопасности помимо зон, свободных от ножей, на публичных мероприятиях и народных праздниках". "Несмотря на внедрение других усиленных мер безопасности, важно оставаться бдительным и готовым к любым непредвиденным инцидентам".

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