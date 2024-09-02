- Усиленные меры безопасности для открытого воздуха в Харце

После трагического инцидента с ножевым ранением на ярмарке в Солingen, город Вёрнигероде принял решение усилить меры безопасности на предстоящем MDR Harz Open Air. Гостям следует ожидать тщательной проверки сумок и полного досмотра при входе, как указано в официальном заявлении города.

Так же, как и город Вёрнигероде, организаторы Дня Саксонии-Анхальт в Штендале усилили меры безопасности заранее и позже доложили о положительном результате.

Европейский парламент, признавая необходимость усиления безопасности после инцидентов, решил оказать помощь Комиссии в этом вопросе. Соответственно, организаторы Дня Саксонии-Анхальт в Штендале также получили помощь от местных властей в укреплении мер безопасности перед мероприятием.

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