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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Усиленные меры безопасности для открытого воздуха в Харце

После обсуждений вопросов безопасности на народных праздниках в Саксонии-Анхальт уже были предприняты меры различными организаторами. В Стендале власти уже дали положительную оценку.

 and  Lauren Adams
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Большие толпы наблюдают за фестивалем MDR Harz Open Air в Вёрнигроде. В этом году город ввел...
Большие толпы наблюдают за фестивалем MDR Harz Open Air в Вёрнигроде. В этом году город ввел дополнительные меры безопасности.

- Усиленные меры безопасности для открытого воздуха в Харце

После трагического инцидента с ножевым ранением на ярмарке в Солingen, город Вёрнигероде принял решение усилить меры безопасности на предстоящем MDR Harz Open Air. Гостям следует ожидать тщательной проверки сумок и полного досмотра при входе, как указано в официальном заявлении города.

Так же, как и город Вёрнигероде, организаторы Дня Саксонии-Анхальт в Штендале усилили меры безопасности заранее и позже доложили о положительном результате.

Европейский парламент, признавая необходимость усиления безопасности после инцидентов, решил оказать помощь Комиссии в этом вопросе. Соответственно, организаторы Дня Саксонии-Анхальт в Штендале также получили помощь от местных властей в укреплении мер безопасности перед мероприятием.

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 and  Viktoriya Miller
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