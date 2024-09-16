Усиление выборов в США: может ли Трамп снова оказаться под пристальным вниманием?

Больше стрельбы раздалось на гольф-клубе Трампа, вызвав опасения по поводу эскалации политического насилия в США перед предстоящими выборами. Подробности инцидента минувшей dimanche в Вест-Палм-Бич, предположительно, еще одна попытка убийства республиканского кандидата в президенты, все еще расследуются ФБР. Несмотря на это, страх перед усилением насилия в уже напряженной предвыборной кампании очень высок. Еще раз страна и ее демократия оказались под давлением.

Очевидцы сообщают, что мужчина с автоматической винтовкой пытался убить бывшего президента Трампа на его гольф-клубе. УСС, ответственная за охрану высокопоставленных политиков, якобы перехватила подозреваемого поблизости, в кустах возле ограды гольф-клуба, и открыла огонь. Трамп остался невредимым, а подозреваемый был арестован вскоре после инцидента.

В июле прошлого года Трамп чудом избежал покушения на жизнь во время политического митинга в Пенсильвании, где стрелок открыл огонь. Трамп получил ранение в ухе, и один из присутствующих трагически погиб. Стрелка убили силы безопасности, и мотивы нападения остаются неясными.

Харрис призывает к миру и безопасности

Демократический кандидат в президенты Камала Харрис осудила любое политическое насилие после инцидента и призвала всех работать над предотвращением дальнейших инцидентов. Президент Джо Байден заверил общественность, что УСС имеет необходимые ресурсы для защиты Трампа, и призвал Конгресс предоставить им дополнительную поддержку.

Илон Маск, сторонник Трампа, подвергся критике за удаленный пост на онлайн-платформе, в котором, казалось, ставил под сомнение отсутствие попыток убийства Байдена и Харрис.

После инцидента Трамп отправил сообщения о сборе средств, заявив: "Есть люди в этом мире, которые готовы на все, чтобы нас остановить", и добавив: "Я никогда не сдамся в борьбе за вас". Праворадикальный влиятельный человек Лора Лумер заявила: "СМИ пытаются убить президента Трампа и его сторонников".

На данный момент мотивы подозреваемого неизвестны. Авторитеты еще не сделали официальное заявление по этому поводу. Сообщается, что мужчина - 58-летний businessman из Северной Каролины, известный своими политическими взглядами, критиковавший Трампа в социальных сетях. Он якобы покинул место происшествия, оставив винтовку и камеру. Он был впоследствии арестован на близлежащей автостраде.

Нью-Йорк Таймс, ссылаясь на источники в полиции, сообщает, что подозреваемый недавно переехал на Гавайи. По данным газеты, подозреваемый неоднократно выступал за поддержку Украины в ее борьбе против России. В социальной сети он заявил, что готов сражаться и умереть в Украине. Однако связь между его политическими взглядами и инцидентом во Флориде все еще неясна.

Лидеры политики выразили свою солидарность с Трампом после трагического события. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в онлайн-платформе: "Сара и я были шокированы второй попыткой убийства президента Трампа и рады новостям, что она, как и первая, была предотвращена. Однако полагаться только на удачу - не решение".

Президент Украины Владимир Зеленский также осудил возможную попытку убийства, заявив: "Я благодарен, что узнал о безопасности и благополучии Дональда Трампа". Он пожелал бывшему президенту и его семье всего наилучшего. Киев, Украина, твердо верит, что насилие не имеет места в политике.

Де Сантис хочет тщательного расследования

Трамп, республиканец, баллотируется на пост президента против демократического вице-президента Харрис 5 ноября. Текущие опросы показывают близкую гонку. Инцидент во Флориде вызвал опасения по поводу безопасности кандидатов в президенты. Подозреваемый смог приблизиться к Трампу с тяжелым оружием, несмотря на то, что он не получал такой же уровень защиты, как действующий президент.

Шериф, ответственный за ситуацию, отметил, что Трамп получает меньше защиты, потому что он не действующий президент. "Если бы он был действующим президентом", - сказал он, "мы бы полностью обеспечили безопасность гольф-клуба". Губернатор Флориды Рон Де Сантис, сторонник Трампа, объявил о расследованиях, проводимых штатом, чтобы "раскрыть правду" о инциденте.

На протяжении всей истории США происходили насильственные атаки на высокопоставленных политиков, в том числе исторические попытки убийства президента Авраама Линкольна и президента Джона Кеннеди, обе закончившиеся их преждевременной смертью. В 1981 году президента Рональда Рейгана ранили в Вашингтоне, а телохранитель пожертвовал собой, чтобы защитить президента от вреда.

Камала Харрис публично осудила политическое насилие после инцидента на гольф-клубе Трампа во Флориде, призвав всех продвигать мир и предотвращать дальнейшие инциденты. Президент Байден заверил общественность, что УСС может эффективно защищать Трампа, и призвал Конгресс предоставить им дополнительные ресурсы.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис, сторонник Трампа, инициировал расследования, проводимые штатом, чтобы собрать больше информации об инциденте на гольф-клубе, подчеркивая важность гарантирования безопасности кандидатов в президенты.

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