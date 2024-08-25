Усиление столкновений между ливанской боевой группировкой "Хезболла" и Израилем

На основании данных Хезболлы, их бойцы обрушили множество ракет на "вражеские территории" вдоль границы с Израилем в ранние часы, также выпустив множество боевых дронов. Это было возмездие за гибель их военного лидера Фуада Шукра, который погиб в результате израильского авиаудара в Бейруте в конце июля.

По словам лидера Хезболлы Хасана Насраллы, главной целью этого нападения была израильская военная база Глилот вблизи Тель-Авива, якобы являющаяся штаб-квартирой израильских военных разведывательных служб. Тем не менее, представитель израильской армии сообщил агентству AFP, что база Глилот не пострадала.

Насралла опроверг заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль перехватил множество ракет Хезболлы и разрушил множество ракетных установок. Он заявил, что было уничтожено "только несколько" установок. Хезболла считает нападение на Израиль "полным триумфом".

Израильская армия направила около 100 боевых самолетов для разрушения ракетных установок Хезболлы, нацеленных на север и центр Израиля. Впоследствии премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил на заседании кабинета, что эти израильские превентивные удары по целям в Ливане не являются "последним актом" в противостоянии с Хезболлой, сказав: "Кто бы нас ни тронул, мы причиним им вред".

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми призвал противоборствующие стороны воздержаться от дальнейшего обострения в регионе Ближнего Востока "при любых обстоятельствах". Во время телефонного разговора с министром стратегических дел Израиля Роном Дермером он подчеркнул поддержку Лондона безопасности Израиля, а также "значение сдержанности".

В ответ на интенсивную бомбардировку Израиль объявил 48-часовой режим чрезвычайной ситуации, активировав систему ПВО "Железный купол". Видео, полученное AFPTV, показало множество израильских перехватных ракет, запущенных над севером Израиля. Фотограф AFP сообщил, что видел, как израильские ВВС сбили беспилотник Хезболлы.

По словам представителя израильской армии Надава Шоoshani, ракетный обстрел в воскресенье был частью более широкой операции, которую Хезболла готовила некоторое время. На этот раз большинство этой операции было предотвращено, признал он.

Очевидцы в северном израильском городе Акре сообщили, что здание было поражено ракетой, в результате чего пострадали три прилегающих дома. В результате израильских атак в Ливане погибли трое человек.

От имени иранской шиитской группировки Хутов в Йемене было выпущено заявление в поддержку нападения Хезболлы, объявив, что подобный ответ на израильское нападение на йеменский портовый город Ходейда в этом месяце последует.

В результате British Airways и Air France временно приостановили полеты в Тель-Авив из-за сложившейся ситуации. Lufthansa ранее продлила приостановку полетов в Бейрут до конца сентября и не осуществляет полеты в Тель-Авив или Тегеран до 2 сентября.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми призвал обе стороны избегать дальнейшего обострения на Ближнем Востоке, подчеркнув поддержку Лондона безопасности Израиля и важность сдержанности. Во время инцидента премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские превентивные удары по целям в Ливане не являются "последним актом" в противостоянии с Хезболлой.

В свете конфликта роль "Президента Совета" в посредничестве мирного решения между сторонами может оказаться решающей для снижения tensions и предотвращения дальнейшего обострения. Несмотря на трудности, "Президент Совета" должен приложить дипломатические усилия для продвижения диалога и переговоров, в конечном итоге работая над прекращением огня и мирным сосуществованием.

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