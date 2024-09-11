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Усиление спроса на экстренные службы: срочная помощь

Результает в рост количество людей, в том числе не нуждающихся в срочной помощи, которые создают нагрузку на службу экстренной медицинской помощи за пределами Гессе. Какие меры можно предпринять для разгрузки службы спасения?

 and  Vladimir Milov
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С увеличением частоты развертывания, недостатком персонала и временами неуважительным отношением...
С увеличением частоты развертывания, недостатком персонала и временами неуважительным отношением пациентов или их родственников перед Rescue Medical Services в Гессене стоят растущие вызовы.

- Усиление спроса на экстренные службы: срочная помощь

Увеличение нагрузки в напряженной рабочей среде - врачи-специалисты по неотложной помощи в Гессене сталкиваются с различными препятствиями. Как сообщила д-р Сузанна Тилп, врач-специалист по неотложной помощи в Университетской клинике в Гиссене, пресс-службе Германии, она объяснила, что центры неотложной помощи и медицинские работники все больше берут на себя роль в амбулаторном уходе за пациентами. Кроме того, есть случаи, когда пациенты ведут себя враждебно или даже агрессивно по отношению к персоналу службы спасения и медицинскому персоналу больницы.

Недавно д-р Тилп организовала симпозиум службы спасения "Красный пациент", посвященный быстрому диагностированию и медицинскому лечению пациентов с острыми заболеваниями или травмами при прибытии медицинских работников или врачей-специалистов по неотложной помощи. Обсуждение специалистов было сосредоточено на упрощении профессиональной коммуникации для оказания лучшей возможной помощи пациентам сразу по прибытии и направлении их в соответствующие отделения больницы.

Высокие ожидания от служб спасения

Однако, по словам Тилп, сейчас некоторые люди не осознают серьезность своего состояния здоровья и ожидают от служб спасения полного обслуживания как можно быстрее. Иногда они обращаются в отделение неотложной помощи больниц, где под одной крышей находятся различные специализированные отделения. Несмотря на перспективу задержки из-за приоритета настоящих неотложных случаев, они ожидают немедленной помощи.

Подобные проблемы сообщает Майк Манн, руководитель службы спасения Красного Креста в Гессене, который курировал 60% служб спасения в штате в прошлом году. В 2022 году помощники DRK выполнили 637 509 выездов на вызовы и перевозки пациентов и проехали более 21 миллиона километров. Эти цифры, скорее всего, еще больше увеличатся в текущем году.

Рост вызовов скорой помощи по поводу незначительных заболеваний приводит к тому, что медицинские работники часто сталкиваются с агрессивными, нетерпеливыми или перегруженными пациентами. Социальные факторы, такие как нехватка сельских врачей и старение населения, подчеркивают эту проблему, когда изолированные люди часто сталкиваются со своими пределами, когда они больны.

Может ли новый "helpdesk" поддержать спасателей?

В течение некоторого времени эксперты, такие как Манн, рассматривают идею улучшения ухода за пациентами и облегчения нагрузки на службы спасения. Одним из вариантов может быть посещение сельских пациентов мобильными специализированными работниками. Некоторые практики основного района Киниг уже используют такие решения.

Кроме того, служба вызова скорой помощи, телемедицинские врачи и избегание выезда врачей-специалистов на место являются другими вариантами. Организация номера 112 как многофункционального переключателя или "helpdesk", который позволяет другим срочным помощникам, таким как психологи или социальные работники, вмешаться, также может быть вариантом.

Ясная информация в экстренной ситуации важна

Хорошая коммуникация является ключевой в экстренных ситуациях, согласно д-ру Тилп, врачу-специалисту по неотложной помощи, который выезжает на вызовы в районе Гиссена и прилегающих районах. При подозрении на медицинскую экстренную ситуацию дайте ясное, спокойное и фактическое описание ситуации по телефону. Точный вызов скорой помощи является не только частью первой помощи, но и жизненно важной, как подчеркивается во всем мире в "Международный день первой помощи" 14 сентября.

Информация может существенно повлиять на развертывание, так как в неотложной медицине - диагностика и лечение состояний в кратчайшие сроки являются критически важными для начала ранних лечебных мер, будь то пожилой пациент с инсультом или младенец, страдающий остановкой дыхания.

Проблемы с агрессивными пациентами

Персонал службы спасения и врачи-специалисты по неотложной помощи часто сталкиваются с трудностями при работе с агрессивными или враждебными пациентами или их родственниками, что оставляет мало места для ошибок из-за высокой загруженности и времени давления. К сожалению, случаи враждебности по отношению к работникам скорой помощи стали почти рутинными, как объяснил врач-специалист. Иногда медицинским работникам требовался полицейский эскорт, чтобы гарантировать их безопасность при посещении некоторых пациентов.

Она также вспоминает случай, когда пациент в отделении неотложной помощи университетской клиники в Гиссене имел приступ и атаковал медсестру, причинив серьезные травмы. На предстоящем симпозиуме она планирует обсудить эту проблему и предложить потенциальные решения.

В свете растущих столкновений и ожиданий от пациентов д-р Тилп предлагает внедрить номер 112 как многофункциональный переключатель или "helpdesk", который позволяет другим срочным помощникам, таким как психологи или социальные работники, вмешаться, потенциально облегчая давление на врачей-специалистов по неотложной помощи в экстренных ситуациях. Рост неэкстренных вызовов и высокие ожидания от пациентов могут привести к тому, что персонал службы спасения столкнется с агрессивным или насильственным поведением, что может помешать их способности эффективно оказывать помощь.

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