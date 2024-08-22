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Федеральные земли ГерманииНовостиПробелы в безопасности

Усиление санкций за утечки данных

Разнообразные нарушения данных включают тайную Recording соседей в ванных комнатах, уязвимости в ИТ-системах и незаконное хранение персональных данных. Штрафные санкции неизбежны.

 and  Wendy Allen
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Наблюдается рост административных разбирательств, связанных с нарушениями конфиденциальности...
Наблюдается рост административных разбирательств, связанных с нарушениями конфиденциальности данных.

- Усиление санкций за утечки данных

Уполномоченный по защите данных в Гамбурге зафиксировал резкий рост административных правонарушений в этом году. С января по июль было вынесено 14 таких решений, в результате которых было наложено штрафов на общую сумму 130 000 евро, как сообщил Томас Фукс. В отличие от этого, в предыдущем году было завершено всего 8 дел, а в 2022 году было рассмотрено 15.

Штрафы, наложенные в этом году в соответствии с Регламентом о защите персональных данных (GDPR), были применены к различным субъектам, в том числе частным лицам, корпорациям и должностным лицам. К нарушениям относятся невыполнение обязательств по удалению, упущения в технической безопасности систем обслуживания клиентов, задержки в ответах от агентств по взысканию долгов и тайная запись деятельности в ванной комнате в частном порядке, как сообщил Фукс.

Штраф за тайную запись в ванной

Мужчину оштрафовали за запись своей соседки в ванной без ее согласия. Также двое полицейских были оштрафованы за нецелевое использование официальных баз данных.

Отель был оштрафован на 16 000 евро за сбор и хранение информации об ID гостей без законных оснований. Маркетинговое агентство было оштрафовано на 11 500 евро за невыполнение обязательств по удалению и наличие уязвимостей в своей системе ИТ. Логистическая компания была оштрафована на 32 000 евро за неправильную обработку списков доставки.

Рост административных правонарушений указывает на потенциальную брешь в защите данных, так как многие субъекты были найдены несоответствующими обязательствам по удалению и мерам безопасности ИТ. Штраф, наложенный на отель за хранение информации об ID гостей без законных оснований, служит напоминанием о последствиях такой бреши.

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