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Усиление производства возобновляемой энергии: рост устойчивых источников электроэнергии

Электроснабжение Германии все больше полагается на ветровую и солнечную энергию, и в первой половине года наблюдаются беспрецедентные природные вклады.

 and  Ksenia Johnson
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- Усиление производства возобновляемой энергии: рост устойчивых источников электроэнергии

Германия все больше опирается на электроэнергию, полученную из экологически чистых источников, чтобы удовлетворить свои энергетические потребности. Федеральное статистическое управление сообщает, что в течение первого полугодия 2024 года вклад ветра, солнца, гидроэнергии и биомассы в общую выработку электроэнергии достиг рекордного уровня 61,5%, составив 61,5% от общей выработки электроэнергии.

Лидирующую позицию среди источников энергии занимает ветровая энергия, которая внесла 33% в общий объем, что на 11,9% больше, чем в том же периоде предыдущего года, в основном благодаря исключительно ветреным погодным условиям.

Выработка солнечной энергии выросла на 8,3% и составила 30,5 миллиарда киловатт-часов, что составляет почти 13,8% от общей выработки электроэнергии.

Хотя уголь по-прежнему играет значительную роль, производя 45,9 миллиарда киловатт-часов, что на 26,4% меньше, чем в предыдущем году, это самый низкий уровень электроэнергии, полученной от угля, с момента начала мониторинга в 2018 году. Несмотря на это, уголь остается вторым по значимости источником энергии, внося 20,9% в общий объем. Природный газ составил 14,6% от смеси электроэнергии.

Германия импортировала на 23% больше электроэнергии и экспортировала на 15% меньше в течение полугодия, что привело к чистому импорту 9,8 миллиарда киловатт-часов, в отличие от небольшого чистого экспорта 2 миллиарда киловатт-часов, зарегистрированного в первом полугодии 2023 года.

Спрос на электроэнергию в Германии остался относительно стабильным и составил 229,9 миллиарда киловатт-часов. Однако внутренняя выработка электроэнергии снизилась на 5,3% до 220 миллиардов киловатт-часов.

Пресс-релиз от Статфинц: Выработка электроэнергии 1П/2024

Сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии в Германии очевиден, так как электроэнергия, полученная от ветра, солнца, гидроэнергии и биомассы, составляет рекордный уровень 61,5% от общей выработки электроэнергии. Выработка солнечной энергии показала значительный рост, составив 30,5 миллиарда киловатт-часов, что свидетельствует о растущей важности чистой энергии.

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