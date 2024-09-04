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Усиление предупреждений против надвигающейся опасности исламистских экстремистских атак

Министр внутренних дел в Рейнланд-Пфальце поддерживает план безопасности, предложенный федеральным правительством. Несмотря на это, они не могут гарантировать полную невозможность террористических актов.

 and  Viktoria Klein
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Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца поддерживает план безопасности, предложенный Федеральным...
Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца поддерживает план безопасности, предложенный Федеральным правительство, но не может гарантировать абсолютную защиту от террористических инцидентов.

- Усиление предупреждений против надвигающейся опасности исламистских экстремистских атак

Министр внутренних дел Михаэль Эблинг от СДПГ подчеркнул растущую опасность, представляемую экстремистскими правыми группами и террористами с исламскими связями. Эти элементы представляют наибольшую угрозу безопасности и соблюдению закона, по словам Эблинга, во время заседания комитета по внутренним делам в ландтаге Майнца.

Власти в Рейнланд-Пфальце регулярно оценивают individuals в штате на предмет потенциальных угроз населению. Это включает в себя двенадцать individuals, классифицированных как высокого риска в штате. Расследование также распространяется на интернет-платформы и социальные сети на признаки радикализации, объяснил Эблинг.

При интенсивных усилиях по предотвращению и вмешательству террористические атаки, к сожалению, невозможно предотвратить с 100% гарантией. Это было продемонстрировано предполагаемым исламистским нападением с ножом в Солingen, которое было совершено с помощью простого инструмента, такого как нож. Эблинг описал этот акт как отвратительный.

В городе Северного Рейна-Вестфалии трое человек были убиты, и еще восемь, в том числе четверо в тяжелом состоянии, были ранены на фестивале. Подозреваемый в этом сириец, предположительно исламист, который вошел в Германию через Болгарию в конце 2022 года, считается виновником. Несмотря на то, что его планировалось депортировать в Болгарию в соответствии с европейскими правилами предоставления убежища, мужчину не нашли в тот роковой день в июне 2023 года.

План безопасности федерального правительства

Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца поддерживает инициативы, представленные федеральным правительством после нападения с ножом. Этот "пакет безопасности" состоит из мер в трех ключевых областях: более решительное давление на депортацию отвергнутых беженцев в их страны происхождения, более решительные контрмеры против исламского терроризма и ужесточение огнестрельного оружия.

В рамках этих мер беженцы, ответственные за другую европейскую страну, но отказывающиеся возвращаться, лишатся государственных пособий в Германии, если эта страна готова их принять (случаи Дублина). План также включает запрет на ножи-автоматы и упрощенное изгнание мигрантов в соответствии с их криминальными записями.

Однако Эблинг напомнил, что individuals также приезжают в Рейнланд-Пфальц, чтобы убежать от терроризма. В ответ на требование фракции АФД о значительном ужесточении иммиграционной политики он не предполагает, что иммигранты имеют злые намерения. Тем не менее, individuals с криминальными намерениями или те, кто радикализуется, не должны получать защиту и не имеют права оставаться в Рейнланд-Пфальце.

Полиция Рейнланд-Пфальца работает в тесном сотрудничестве с Эблингом и его командой, чтобы идентифицировать и отслеживать individuals, классифицированные как высокого риска в штате. Развертывание полицейских сил может увеличиться в ответ на план безопасности федерального правительства, сосредоточившись на более строгих иммиграционных политиках и усилении мер против исламского терроризма.

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