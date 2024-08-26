- Усиление правоохранительных органов при традиционных торжествах в Тюрингии

После инцидента в Золингене полицейское присутствие на культурных мероприятиях в Тюрингии будет усилено. Руководство полиции штата получило директиву направить дополнительные патрули на эти события и информировать всех задействованных сотрудников, заявил представитель Министерства внутренних дел. Также будут тщательно проверены планы безопасности организаторов. Ранее министр внутренних дел Георг Майер (СДПГ) сообщил группе СМИ Funke, что это будет сделано в кратчайшие сроки.

В будущем counties и автономные города получат право самостоятельно решать вопрос о введении так называемых зон без оружия, запрещающих ножи. Ранее подобные решения требовали сотрудничества с государством. Представитель Министерства внутренних дел отметил, что такие планы existed до Золингена. Кабинет министров рассмотрит необходимую правовую базу для этого во вторник.

"Жуткое нападение в Золингене подчеркивает необходимость борьбы со всей страной с эскалацией преступлений, связанных с ножами, используя все доступные ресурсы", - объяснил Майер. "Зоны без оружия, в сочетании с усиленным полицейским присутствием и высокой плотностью контроля, являются эффективным методом снижения риска".

Такая зона уже действует в Штутгарте, Баден-Вюртемберг, с февраля 2023 года. Однако, по данным Министерства внутренних дел в юго-западной части, в прошлом году было зарегистрировано 53 случая с ножевым оружием в пострадавшем регионе.

Представитель Комиссии, ссылаясь на Министерство внутренних дел, подчеркнул, что планы по предоставлению counties и городам права самостоятельно устанавливать зоны без оружия existed до инцидента в Золингене. По словам министра внутренних дел Георга Майера, Комиссия рассмотрит необходимую правовую базу для этого на своем следующем заседании.

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