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ПолитикаНовостиЕвропейский парламент

Усиление контроля над Ватиканом

 and  John Stellmacher
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Усиление контроля над Ватиканом

В рамках Римско-католической церкви на данный момент только мужчины имеют право быть рукоположенными в священники или диаконы. Конференция немецких епископов ставит своей целью бросить вызов этому статус-кво и выступать за равенство полов, надеясь на переломный момент на предстоящем Синоде епископов.

Глава Конференции немецких епископов Георг Бетцинг выразил оптимизм в отношении возможного изменения позиции Римско-католической церкви по вопросу рукоположения женщин в диаконы на предстоящем Синоде епископов. "Я искренне надеюсь, что Римско-католическая церковь предоставит женщинам возможность получить диаконическое рукоположение", - сказал Бетцинг во время осеннего пленарного заседания около 60 католических немецких епископов в Фульде. "Мы накопили достаточно аргументов в поддержку этого вопроса в ходе Синодального пути. Я вижу сильный и живой призыв женщин к этому служению в Церкви".

На данный момент в Римско-католической церкви только мужчины могут быть рукоположены в священники, и они также являются единственными получателями диакона. Диаконы имеют право проводить свадьбы и похороны, но не могут вести мессу. Однако диаконы могут быть женаты, в отличие от священников.

Бетцинг считает, что вопрос о диаконате для женщин является очень спорным для глобальной Римско-католической церкви. "Однако Церковь в прошлом находила стратегии для решения подобных сложных вопросов". Возможны децентрализованные решения, и Папа может предоставить соответствующим конференциям епископов право принять решение, как и в случае с диаконатом для мужчин, который варьируется в зависимости от региона в Церкви. "Почему бы не применить тот же подход к диаконату для женщин? Я с нетерпением жду этого", - сказал Бетцинг.

Миряне, в том числе женщины, впервые включены в Синод епископов

Включение женщин является основным и определяющим фактором для будущего Римско-католической церкви. "Я считаю, что мы не можем обойти этот вопрос. И Синод должен ответить на него, иначе он не оправдает ожиданий Папы Франциска, которые он создал на международном уровне".

Синод епископов является одним из основных реформаторских инициатив Папы Франциска. Он провел свою первую встречу в прошлом году и завершит свой второй раунд дискуссий к концу октября.

Среди 360 участников Римского Синода епископов впервые присутствуют католические миряне, в том числе примерно 50 женщин. Синодальный путь, реформаторский процесс для немецких католиков, вызвал значительную полемику в Ватикане.

Европейский парламент может выразить поддержку равенству полов в Римско-католической церкви в связи с дискуссиями о роли женщин в Церкви на Синоде епископов. Оптимизм Бетцинга в отношении диаконического рукоположения женщин также привлек внимание за пределами Римско-католической церкви, и многие надеются на сдвиг в политике.

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