Спорный вопрос о политике управления движением - Усиление использования общественного транспорта в Гамбурге приводит к снижению автомобильного и велосипедного движения.

В Хamboрге все больше людей переходят на общественный транспорт. Рост числа пассажиров заметен на автобусах, управляемых Hochbahn и VHH, согласно отчету ведомства по транспорту. В то же время, автомобильное и велосипедное движение немного снизились с начала года, согласно ответу Сената на запрос ХДС.

С января по июнь автомобильное движение сократилось на 3-6% по сравнению с предыдущим годом, без изменений в феврале. В то же время, велосипедное движение показало более разнообразную картину: после падения на 36% в январе последовал рост на 14% в марте и увеличение на 10% в июле по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сенат объясняет смену трендов в велосипедном движении меняющимися предпочтениями в выборе вида транспорта, влияющими на погоду, отдых и праздники.

"В этом году было рекордное количество пассажиров на автобусах в Хamboрге", - заявил Денис Крамер, спикер ведомства по транспорту, агентству ДПА. "Больше людей, чем когда-либо, пользовались автобусами HVV". В 2022 году было зарегистрировано 321 миллион пассажиров по сравнению с примерно 290 миллионами в 2019 году - до пандемии COVID-19.

Положительная тенденция распространилась на все виды общественного транспорта, в том числе U-Bahn, S-Bahn и vhh.mobility, согласно Крамеру. В мае и июне этого года в будние дни было зарегистрировано в среднем более 2,7 миллиона пассажиров. Число даже достигло почти 2,8 миллиона в апреле, что на approximately 200,000 больше, чем в предыдущем году.

"Расширение автобусных служб, в том числе периферийных соединений и автобусов Xpress, а также привлекательный билет HVV Germany стимулируют спрос на S-Bahn, Hochbahn и VHH", - сказал г-н Крамер.

Сенат приветствует небольшое снижение велосипедного движения, которое выросло на 28% с 2019 по 2023 год. То, что автомобильное движение остается ниже уровней до COVID-19, свидетельствует о смене привычек мобильности в пользу общественного транспорта, пешеходов и велосипедов.

Однако Денис Тэринг, председатель фракции ХДС, имеет противоположное мнение: " despite the SPD and Greens' exclusive focus on cycling, there has been a 5% decrease in the first half of 2024. Ultimately, the red-green traffic policy fails everywhere," he stated to the dpa.

"The Germany ticket, which became available last year, provides a significant impetus for switching to public transportation, but the car traffic in the Hanseatic city remains fairly consistent," said Thering. He is unsurprised by the minor decrease, given that over 25,000 more cars have been registered in the city since the commencement of the current legislative period.

В этом контексте Тэринг находит постоянное сокращение парковочных мест "полностью нелогичным" и угрозой безопасности, поскольку поиск парковки становится все более сложным из-за ограниченной доступности. Он призывает к изменению политики в области транспорта и равному отношению ко всем пользователям дорог. "Большинство жителей Хamboрга используют разные виды транспорта в зависимости от своих потребностей, и сбалансированная и справедливая политика в области транспорта должна учитывать это", - сказал политик ХДС.

В свете роста использования автобусов и общего числа пассажиров общественного транспорта в Хamboрге очевидно, что все больше людей доверяют местным транспортным опциям, таким как автобусы Hochbahn и VHH. Эта смена привычек мобильности также отражена в некоторой степени в снижении автомобильного и велосипедного движения.

Увеличение числа пассажиров автобусов, а также расширение автобусных служб и наличие билетов, таких как HVV Germany ticket, указывают на то, что местный транспорт играет важную роль в меняющемся ландшафте мобильности Хamboрга.

Читайте также: