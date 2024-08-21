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USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

 and  Michael Bootcampf
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- USCins воссоединились в Dessau-Rosslauer высоковольтных установках.

Армандс Уциньш возвращается к роли тренера в Dessau-Roßlauer HV. Отец юниорского чемпиона мира Ренара Уциньша, который завоевал серебряную медаль Олимпиады в Париже в составе немецкой национальной команды, берет на себя роль тренера A-юношеской команды спортивного сообщества Kuhnau/DRHV 06. "Я сознательно взял перерыв в ручном мяче в течение последних двух лет. Я был уставшим и использовал это время, чтобы усовершенствовать свои навыки тренера. Просмотр многих игр Ренара также дал мне свежий взгляд на ручной мяч и вновь разжег мою любовь к этому спорту", - поделился 50-летний отец лучшего ручного мяча Германии.

Его приглашали на эту должность в прошлом году, но тогда он не был готов. "В то время я не был готов, но теперь я готов и принял предложение. Я взволнован этой новой возможностью. Ручной мяч все еще приносит мне огромную радость, и перерыв пошел мне на пользу", - сказал бывший местный звездный игрок, который имеет значительное присутствие в регионе.

В 2005 году он покинул свой родной город Ригу и поселился в Дессау, городе Баухаус. С 2005 по 2011 год он выступал за Dessauer HV 96 и DRHV 06. После ухода он тренировал мужскую команду SG Kuhnau до 2016 года, а затем возглавил тренерский пост в третьей лиге SV Anhalt Bernburg. В 2017 году он был назначен тренером национальной сборной Латвии и вывел команду на чемпионат Европы в 2020 году. После сезона 2017/18 он ушел с поста тренера в Бернбурге и перешел в SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz, где тренировал до двух лет назад. Теперь, после 13-летнего перерыва, он возвращается во второй дивизионный клуб DRHV 06.

Другие тренеры могут вдохновиться его стилем тренировки, учитывая его разнообразный опыт работы с разными командами. После перерыва он открыл для себя новую страсть к тренировке "другой" возрастной группы в ручном мяче.

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