Что происходило на открытых просторах? - Урожайность в Саксонии-Анхальте испытывает проблемы с качеством

В сельскохозяйственной сфере Саксонии-Анхальт на 2024 год урожай считается средним. Ассоциация фермеров Магдебурга отметила, что хотя урожаи выше, чем в сухие годы, они все же не дотягивают до многолетней нормы. В зависимости от региона наблюдаются существенные различия в основных культурах.

Урожай зимней ячменя на более чем 100 000 гектаров колеблется от 5,2 до 7,6 тонн с гектара. Начальная фаза уборки прошла гладко, но фермеры столкнулись с медленным прогрессом при уборке зимней ржи, особенно в северных и восточных районах, где она преимущественно выращивается. Средний урожай с 58 500 гектаров ржи составляет 4,3 тонны с гектара, что немного превышает прогнозируемые 4 тонны.

Озабоченность качеством

Содержание белка в зимней пшенице существенно варьируется в зависимости от региона, в среднем составляя 7,2 тонны с гектара. К сожалению, почти половина фермеров сообщает о низком содержании белка, что приводит к ухудшению качества и значительным финансовым потерям. Одной из причин называются ограничения в "красных зонах", которые запрещают оптимальное выращивание хлебной пшеницы.

Представитель отметил, что из-за невозможности полностью использовать удобрения на всех участках получается более низкое качество, которое оплачивается меньше. Эта проблема связана с измерениями нитратов в почве, что может привести к потерям сотен евро с гектара.

Оlaf Feuerborn, президент Ассоциации фермеров, заявил: "Несмотря на сложные погодные условия, наши фермеры доказали свою способность приспосабливаться". Однако окончательная оценка урожая также зависит от категорий качества и рыночных цен, которые не были достаточно стимулированы высокими затратами на производство.

Положительные тенденции

Но есть и светлая сторона: несмотря на высокую температуру, сообщений о пожарах на полях очень мало. Хотя периодические дожди замедляли уборку, они также поддерживали риск пожара под контролем благодаря достаточному увлажнению.

Несмотря на средние прогнозы урожая, сельское хозяйство в Саксонии-Анхальт остается разнообразным, с существенными различиями в основных культурах между регионами. Урожай зимней ржи в традиционных регионах ее выращивания, таких как северные и восточные районы, столкнулся с трудностями, что привело к более низким, чем ожидалось, урожаям.

Даже с более низким, чем средний, содержанием белка в зимней пшенице, фермеры Саксонии-Анхальт продемонстрировали свою способность приспосабливаться к сложным погодным условиям, проявляя стойкость в неблагоприятных обстоятельствах.

Читайте также: