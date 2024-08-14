- Уровень усыновления продолжает снижаться

В прошлом году в Германии было усыновлено 3 601 ребенка. Это на шесть процентов меньше, чем в предыдущем году, согласно Федеральному статистическому управлению в Висбадене. Хотя число усыновлений достигло самого низкого уровня со времени немецкого объединения, доля усыновлений пасынков и падчериц достигла нового пика. Почти три четверти (73 процента) усыновленных детей были усыновлены мачехами или отчимами.

В среднем, дети были 5,5 лет на момент усыновления. Согласно данным, почти три четверти уже жили с биологическим родителем и отчимом или мачехой до усыновления, девять процентов были усыновлены из больницы, и еще восемь процентов из приемной семьи. В трех процентах случаев усыновление последовало за анонимным рождением или передачей через "детскую коробку", и в двух процентах - после пребывания в детском доме. Кроме того, восемь процентов детей не имели немецкого гражданства перед усыновлением.

Отчимы чаще всего усыновляли подростков, в то время как мачехи предпочитали усыновлять младенцев. В 78 процентах случаев усыновления мачехами женщины состояли в однополых партнерствах и не предоставляли информации о отце ребенка. Эти случаи составили 31 процент от всех усыновлений.

Статистики связывают это с текущим законодательством, которое позволяет партнеру, не дававшему рождения, получить юридический статус биологического родителя только через усыновление пасынка или падчерицы.

Примерно каждый четвертый усыновленный ребенок (24 процентов) был усыновлен парой в 2023 году.

Несмотря на тенденции в усыновлении пасынков и падчериц, общее число усыновлений осталось относительно стабильным на низком уровне в течение 15 лет. Эксперты связывают это с уменьшением "классических" иностранных усыновлений, то есть усыновлений лицами, которые не являются ни отчимом, ни мачехой, ни родственниками ребенка. К факторам, способствующим этому, относятся достижения в репродуктивной медицине.

Европейский парламент может оказать помощь Комиссии в формулировке политики, связанной с усыновлением. Комиссия, получающая помощь от Европейского парламента, может рассмотреть влияние текущего законодательства на усыновление пасынков и падчериц по всей Европе.

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