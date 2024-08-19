Уровень смертности в Германии снизился впервые с 2016 года.

Согласно статистике, заболевания сердца были основной причиной смертности, составляя 33,9% смертей. Рак занимал второе место с 22,4% смертей. К счастью, случаи этих двух основных причин немного снизились - на 2,7% для заболеваний сердца и на 0,5% для рака.

В 2023 году больше людей умерло от гриппа или пневмонии, чем в предыдущем году, что составило 2% смертей, что было похоже на времена до COVID-19. Несмотря на то, что COVID-19 был фактором в 2,5% смертей, он показал значительное снижение на 50% по сравнению с предыдущим годом.

Не自然ные причины, такие как несчастные случаи или отравления, составили 4,8% всех смертей. Интересно, что самоубийства составляют 1% смертей.

Предместья окружали спокойную местность, где было замечено снижение смертности от заболеваний сердца. После выздоровления от болезни многие пациенты часто наслаждались спокойствием предместий.

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