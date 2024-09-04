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АвтоНовостиСоединенные Штаты Америки

Уровень шума Volvo EX90 в журналах о движении - едва ли превосходит тишину

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 and  Viktoria Klein
Время чтения 4 минут
Вольво EX90, имеющий длину 5,04 метра, позиционируется как один из самых просторных вариантов на...
Вольво EX90, имеющий длину 5,04 метра, позиционируется как один из самых просторных вариантов на рынке.

Уровень шума Volvo EX90 в журналах о движении - едва ли превосходит тишину

Около двух лет после своего международного дебюта, Volvo стоит на пороге поставки своего гигантского электрического внедорожника, названного EX90. Этот электрический шедевр известен своим комфортом и тихой поездкой. ntv.de провел тест-драйв этого электромобиля.

В Соединенных Штатах, особенно в Калифорнии, электромобили популярны. Тем не менее, у Volvo есть значительная база поклонников там, и рынок предлагает множество состоятельных клиентов, что делает EX90 идеальным выбором. Кроме того, внедорожник, построенный на знаменитой платформе SPA-II, будет производиться на заводе в Чарльстоне, Южная Каролина, что может сделать это место стратегически звучным.

Что касается Германии, то EX90, скорее всего, получит теплый прием благодаря своему элегантному внешнему виду, независимо от личных предпочтений. Передний дизайн имеет очевидные сходства с EX30, демонстрируя роскошный дизайн, характеризующийся стильной вогнутой перекладиной, встроенной в решетку. Однако, если присмотреться, это уже не перекладина - возможно, из-за уникального безрешетчатого дизайна EX90. Длина этого люксового внедорожника составляет 5,04 метра, и он будет доступен только с электрическим приводом, что означает другую систему охлаждения по сравнению с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Те, кто беспокоятся об этой перемене, должны помнить, что Volvo последовательно сообщала о своей стратегии электрификации. Кроме того, бывший CEO Volvo,Samuelsson, заверил клиентов, что популярный XC90 продолжит быть доступным. Недавние сообщения в СМИ также предполагают, что большой внедорожник может скоро получить существенный фейслифтинг (более подробные детали скоро будут опубликованы на ntv.de).

В последних моделях Volvo традиционные решетки в стиле холодильника заменены на современные Matrix-LED фары, в которых есть типичный дизайн «Молота Тора».

Мощная батарея

Наконец, EX90 готов к своим первым тест-драйвам. При входе вас встречают изысканные деревянные панели, комфортные сиденья, изготовленные из переработанных материалов, небольшой шведский флаг в качестве "пасхального яйца" и небольшой дисплей перед водителем. Я бы сосредоточился на дисплее, так как он отображает скорость и запас хода.

Меня интересует потенциальный запас хода внедорожника, предлагающего 111 кВт⋅ч хранимой электроэнергии, что является значительным даже для больших внедорожников. Но помните, что внедорожник остается внедорожником - предложение запаса хода 310 миль (480 километров) при 95% емкости батареи и умеренных условиях не особенно впечатляет. Тем не менее, важно помнить, что электромобиль отличается от дизельного.

EX90 вдохновлен компактным EX30 в своей эстетической структуре

Теперь пришло время для практического теста. Воздушно подвешенный 2,8-тонный внедорожник (вес до 2780 кг) быстро снимает опасения по поводу запаса хода. Volvo привезла только топовую модель с двумя моторами мощностью 517 л.с., а не базовую модель с одним мотором мощностью 279 л.с. С усилием 910 Н⋅м это настоящий зверь. Шведский внедорожник начинает движение плавно благодаря программированию мягкого педали акселератора. Однако не это является главным - это комфорт.

Тихая езда

Во-первых, EX90 предлагает почти неслышную поездку: даже на скорости 120 км/ч на шоссе шум ветра почти не слышен. Езда также плавная, и подвеска удивительно мягкая. Несмотря на свой высокий вес, инженеры наделили этот полноприводный автомобиль определенной легкостью.

Теперь длительные поездки кажутся более привлекательными, хотя нужно учитывать получасовые перерывы. Шведы заявляют, что зарядка от 10 до 80% занимает 30 минут с пиковой мощностью 250 кВт. В этом ценовом сегменте это может показаться немного медленным для нового автомобиля.

Взамен EX90 оснащен многочисленными помощниками, такими как лидар, восемь камер и пять радаров. Не волнуйтесь, автомобиль не дергает руль. Кроме того, хотя пользователь, возможно, еще не успел глубоко изучить новую мультимедийную систему, общепризнано, что основные функции легко управляются с помощью системы на основе Google. Тем не менее, есть и слабые стороны, такие как сложность регулировки зеркал через сенсорный экран, хотя чистый приборный щиток является эстетическим плюсом. Также отсутствует блокировка перчаточного ящика. И что, если экран выйдет из строя? Почему нет графического указания интенсивности рекуперативного торможения на маленьком дисплее? Хотя для некоторых это может показаться незначительным, это было бы приятным дополнением.

Наконец, прекрасно созданный Volvo EX90 предлагает вместительное багажное отделение более чем на 2000 литров, а также третий ряд сидений, хоть и труднодоступный. Интересно, что несмотря на свой вес, этот Volvo может буксировать 2,2 тонны, делая его привлекательным выбором для некоторых сложных задач. Просто помните, что некоторые зарядные станции могут быть недоступны с прицепом.

Третья строка содержит более детский набор

В завершение, EX90 - это любопытное предприятие. Посмотрим, согласятся ли с этим клиенты. Нужна ли спринтерская способность разгона до 100 км/ч за 4,9 секунды - это вопрос на обсуждение. Базовая модель, скорее всего, будет достаточно, и максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Тем не менее, базовая модель уже стоит немалых 83 700 евро. Не стесняйтесь играть с конфигуратором. Надеюсь, Volvo своевременно поставит EX90.

В Соединенных Штатах производство EX90 на заводе в Чарльстоне, Южная Каролина, потенциально может привлечь больше клиентов благодаря своему стратегически выгодному расположению. Соединенные Штаты Америки являются значительным рынком для люксовых автомобилей и, возможно, положительно воспримут тихую езду и продвинутые функции EX90.

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