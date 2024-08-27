- Уровень океана в Тихом океане растет: Гутерриш выражает тревогу из-за надвигающейся "мировой катастрофы"

"Я на Тонга, чтобы транслировать всемирный SOS из-за растущего уровня моря," заявил Антониу Гутерреш в один из вторников. "Этот тропический рай находится под угрозой всемирной катастрофы." Ранее 18 государств-членов форума тихоокеанских островов (ФОРО) призвали к дополнительной помощи от основных выбросителей парниковых газов на своем собрании накануне.

Согласно новому отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), тихоокеанский регион находится под конкретной угрозой. Хотя глобальный средний уровень моря повысился на 9,4 сантиметра за последние 30 лет, в некоторых тихоокеанских районах он подскочил на 15 сантиметров, согласно данным ООН. "Все больше и больше становится ясно, что у нас не так много времени, чтобы изменить ситуацию", - заявила генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

Однако не все островные государства сталкиваются с одинаковыми проблемами: вокруг Кирибати и Островов Кука уровень моря повышается примерно в среднем, но он был в три раза выше вокруг Самоа и Фиджи, согласно отчету. Маленькое островное государство Тувалу может полностью исчезнуть в течение 30 лет, согласно расчетам.

Тихоокеанские страны требуют большей климатической активности

"Для стран с низменным побережьем это вопрос существования", - заявил министр климата Тувалу Мейна Талия агентству новостей AFP на полях саммита. "Бедствия накапливаются, и мы не можем продолжать восстанавливаться и выживать после каждого нового тайфуна или наводнения", - добавил он.

Тихоокеанские страны призывают к более решительным действиям по климату и поддержке уже много лет, но из-за своих ограниченных финансовых ресурсов и географической изоляции эти призывы в основном игнорировались крупными промышленными странами.

Потеря важных ресурсов

Тихоокеанские острова, на которых проживает мало населения, производят всего 0,02 процента глобальных выбросов парниковых газов. Согласно данным ООН, большинство населения этих стран проживает в пределах пяти километров от побережья. Повышение уровня моря постепенно разрушает важные ресурсы. "В 2020 году тихоокеанские страны, такие как Вануату, Папуа-Новая Гвинея и Микронезия, потеряли более одного процента своего ВВП из-за повышения уровня моря", - заявила Роузanne Мартир, главный ученый климатического исследовательского института Climate Analytics.

Нагревание Тихого океана также представляет опасность, так как оно усиливает штормы. Кроме того, возрастающая кислотность океана разрушает коралловые рифы и нарушает цепи питания в море.

Уровень моря вокруг некоторых тихоокеанских стран, таких как Самоа и Фиджи, повысился в три раза выше среднего, представляя серьезную угрозу их существованию. Согласно ООН, маленькое островное государство Тувалу может потенциально полностью исчезнуть в течение 30 лет из-за растущего уровня моря.

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