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Федеральные земли ГерманииНовостиПотребительская цена

Уровень инфляции в Северной и Южной Вьетнаме снизился ниже двухпроцентного порога.

Бюджеты домохозяйств испытывают на себе давление возрастающих расходов. К счастью, инфляция в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) дает признаки ослабления. После более чем трехлетнего периода процентная ставка упала ниже порога 2%.

 and  Anthony Ross
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Первый раз с апреля 2021 года инфляция в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) опустилась ниже порога 2% в...
Первый раз с апреля 2021 года инфляция в Северном Рейне-Вестфалии (СРВ) опустилась ниже порога 2% в августе.

- Уровень инфляции в Северной и Южной Вьетнаме снизился ниже двухпроцентного порога.

В Северном Рейн-Вестфалии в августе инфляция опустилась ниже 2-процентного порога, впервые с апреля 2021 года. Согласно данным Статбюро в Дюссельдорфе, потребители столкнулись с умеренным годовым ростом цен на 1,7%.

Хотя цены выросли, темпы роста замедлились. За последние несколько месяцев инфляция в NRW устойчиво держалась на уровне не менее 2%, при этом в прошлом отмечались значительно более высокие показатели. Например, в феврале 2023 года потребительские цены выросли на 8,5% в годовом исчислении.

Тем не менее, некоторые секторы недавно столкнулись с существенным ростом цен. В августе 2024 года отопление в районе выросло на 31,5%, а такие продукты питания, как масло (на 25,7%) и печенье (на 16,9%), стали дороже, чем годом ранее. С другой стороны, Статбюро указало, что морковь (на 11,2%) и топливо (на 7,1%) стали дешевле.

Несмотря на снижение общего показателя инфляции, наблюдалось заметное годовое увеличение потребительских цен на 1,7%. В то же время некоторые секторы столкнулись с более существенными ростом цен, например, отопление в районе выросло на 31,5% в августе 2024 года.

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