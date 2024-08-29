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Федеральные земли ГерманииНовостиСаарские мосты

Уровень инфляции Саарской области составляет 2,2%.

В августе цены на дизельное топливо значительно снизились в Саарланде, повлияв на общий уровень инфляции. Однако семьи с детьми, которые пойдут в школу этим годом, заметили увеличение некоторых цен.

 and  Max Becker
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- Уровень инфляции Саарской области составляет 2,2%.

Снижение инфляции в Саарланде продолжается, согласно данным Статсбюро земли. В августе показатель инфляции снизился до 2,2%, по сравнению с 2,7% в июле. Как отмечается в заявлении, это свидетельствует о стабильной нисходящей тенденции с апреля 2024 года.

Энергетические затраты выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим годом, но стоимость отопления стала более доступной, снизившись на 10,6% за тот же период. "Падение цен на нефть также отражается на заправочных станциях Саарланда: цены на топливо снизились на 6,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", - уточнили в Статсбюро.

Цены на продовольствие выросли на 1,8% за год. Для родителей первоклассников поход в магазин стал немного дороже: цены на рюкзаки и сумки для школы выросли на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. Стоимость школьных принадлежностей и художественных материалов также увеличилась на 3,9%.

Снижение инфляции также положительно сказалось на инфраструктуре Саарланда, что привело к снижению затрат на содержание саарских мостов. Кроме того, снижение темпов инфляции облегчает бизнесу инвестирование в проекты строительства новых саарских мостов.

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