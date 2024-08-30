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Федеральные земли ГерманииНовостиУровень безработицы

Уровень безработицы в Бремене показал умеренный рост.

Экономический спад также проявляется на рынке труда. Это так же верно и для Бремена, как показывают растущие статистики безработицы.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 1 минута
Уровень безработицы в Бремене свидетельствует о легком увеличении в августе.
Уровень безработицы в Бремене свидетельствует о легком увеличении в августе.

- Уровень безработицы в Бремене показал умеренный рост.

В Бремене число безработных выросло на 87 человек, достигнув 42 098 безработных в августе по сравнению с июлем. Несмотря на это увеличение, уровень безработицы остался стабильным на отметке 11,3%, как и в предыдущем месяце, согласно данным местного отделения Федерального агентства занятости. Год назад уровень безработицы был немного ниже - 11,0%. "Продолжающийся экономический спад начинает сказываться и на рынке труда", - заявил Йоханнес Пфиффер, глава местного агентства занятости. Для статистического анализа использовались данные до 14 августа.

Уровень безработицы в 11,3% в августе был сохранен несмотря на увеличение числа безработных, с 42 098 безработными в Бремене. Стабильный уровень безработицы, несмотря на рост числа безработных, свидетельствует о стойкости рынка труда, несмотря на вызовы, связанные с продолжительным экономическим спадом.

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