- Уровень безработицы в Бремене показал умеренный рост.

В Бремене число безработных выросло на 87 человек, достигнув 42 098 безработных в августе по сравнению с июлем. Несмотря на это увеличение, уровень безработицы остался стабильным на отметке 11,3%, как и в предыдущем месяце, согласно данным местного отделения Федерального агентства занятости. Год назад уровень безработицы был немного ниже - 11,0%. "Продолжающийся экономический спад начинает сказываться и на рынке труда", - заявил Йоханнес Пфиффер, глава местного агентства занятости. Для статистического анализа использовались данные до 14 августа.

Уровень безработицы в 11,3% в августе был сохранен несмотря на увеличение числа безработных, с 42 098 безработными в Бремене. Стабильный уровень безработицы, несмотря на рост числа безработных, свидетельствует о стойкости рынка труда, несмотря на вызовы, связанные с продолжительным экономическим спадом.

Читайте также: