Ураганная тропическая буря Джон вызывает тревожные предупреждения о наводнениях после ее воздействия на Мексику.

Джон обрушился на берег с постоянными сильными ветрами 120 миль в час (193 км/ч), отметив таким образом свою земную сушу около 9:15 вечера по местному времени юго-юго-западнее Маркелии в штате Герреро, согласно отчету Национального центра ураганов.

С тех пор шторм ослаб до тропической депрессии, медленно продвигаясь на северо-запад в направлении Акапулько в штате Оахака. Из-за своей медленной скорости и контакта с ближайшими холмами существует высокая вероятность "непреcedentedных ливней tanto на побережье, как и вглубь страны", согласно тому же источнику.

Накануне пиковые ветры шторма составляли 35 миль в час (56 км/ч), но он испытал два резких усиления в течение 24-часового периода, значительно ускорив свой ход.

Возможен возврат шторма в море, потенциально усиливаясь, когда его центр пройдет близко к южному побережью Мексики. Несмотря на свою непредсказуемую траекторию, Джон будет поддерживать стабильный выброс сильных ливней и потенциально опасных всплесков наводнений на юге Мексики в ближайшие дни.

По данным Ассошиэйтед Пресс, правительство Оахаки эвакуировало 3000 человек и открыло 80 убежищ, а занятия были отменены во многих прибрежных зонах во вторник.

Бизнес в Пуэрто Эскондидо, популярном туристическом месте на юге штата, закрылся после приостановки деятельности на основных пляжных зонах в соответствии с официальными распоряжениями.

Ана Альдаи, сотрудница работающая в близлежащем ресторане, выразила свои опасения АП из-за внезапного уведомления, сказав: "Не хватило времени на необходимые покупки".

Правительство Мексики обновило предупреждение о урагане для зон восточнее Акапулько до Лагунас де Чакахуа, изменив его на предупреждение о тропическом шторме. Все предыдущие предупреждения о урагане отменены.

Ожидаемый объем осадков составляет от 6 до 12 дюймов, с изолированными пиковыми значениями до 15 дюймов в прибрежных районах Чьяпаса. Ожидаемый накопленный объем составляет от 10 до 20 дюймов, с локальными максимумами, приближающимися к 30 дюймам, в районах вдоль и возле побережья Оахаки и юго-восточного Герреро к четвергу. Эти ливни могут вызвать серьезные наводнения и оползни на пересеченной местности.

В связи с погодными условиями важно оставаться в помещении и избегать несущественных outdoor-активностей. Шторм прогнозируется принести сильные ливни и потенциальные наводнения на юге Мексики.

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