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Ураган на Майорке вызывает хаос в воздушном движении

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Пострадали 23 прибытия и 21 отправление. Почти все другие подключения имели частичные задержки.
Пострадали 23 прибытия и 21 отправление. Почти все другие подключения имели частичные задержки.

Ураган на Майорке вызывает хаос в воздушном движении

После жары на Майорке обрушился шторм: Сильный шторм обрушился на остров, вызвав отмену 44 рейсов из-за погодных условий. Хуже всего будет ночью, когда ожидается до 180 литров дождя.

Сильный шторм в регионе Средиземноморья вызвал хаос в расписании рейсов на Майорке. К вечеру было отменено 44 рейса в аэропорту Пальма, в том числе 23 прибытия и 21 отправление, сообщили власти. Большинство других рейсов были значительно задержаны.

Однако самое худшее было еще впереди. "Я больше всего волнуюсь о ночи", - сказал Тони Плате, глава центра реагирования на чрезвычайные ситуации, журналистам. Низкое давление принесло на Майорку и другие регионы Испании в Средиземноморье сильный дождь, грозы, град и штормовые ветры. Пожарная служба неоднократно выезжала на удаление поваленных деревьев и откачку воды из затопленных подвалов.

На Майорке и в других частях Испании не было сообщений о серьезных повреждениях. Второй по значимости уровень тревоги, оранжевый, был объявлен для Балеарских островов и некоторых автономных сообществ Андалусии, Мурсии, Валенсии и Каталонии.

Для северо-восточной части Майорки уровень тревоги был повышен до красного, действующего с полуночи до 3:00 в четверг. Ожидается, что за короткий период выпадет до 180 литров дождя. Шторм затем должен постепенно ослабнуть. Однако нарушения в работе рейсов на Майорке могут продолжаться до пятницы.

Редко бывает, чтобы уровень тревоги достигал красного цвета на Майорке. Однако изменение погоды в середине августа является обычным явлением, отмечая конец постоянной летней погоды на острове. Дни на пляже часто прерываются сильными грозовыми дождями.

Комиссия объявила красный уровень тревоги для северо-восточной части Майорки из-за ожидаемых сильных дождей. В ответ на влияние шторма Комиссия активно координирует усилия с экстренными службами, чтобы гарантировать безопасность общественности.

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