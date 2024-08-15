Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.

Категория 1 ураган усилится и может стать вторым сильным ураганом сезона — категории 3 или выше, пересекая 600 миль Атлантики, прежде чем достичь Бермудских островов ранним субботним утром. На острова действует предупреждение об урагане.

Усиление Эрнесто будет подпитываться очень теплыми водами Атлантики — явлением, которое становится более частым в мире, нагревающемся из-за загрязнения от ископаемого топлива. Второй сильный ураган в среднем сезоне обычно не появляется до середины сентября, если вообще появляется.

Центр урагана пройдет возле или над Бермудскими островами в субботу, но мощные порывы ветра и сильные дожди начнутся раньше. Обильные дожди и порывы ветра тропического шторма могут начаться уже в пятницу утром на крошечном острове, который примерно в три раза меньше, чем Вашингтон, округ Колумбия.

Более сильные ветры и проливные дожди, скорее всего, начнутся поздно в пятницу или ранним субботним утром. Эрнесто может вылить от 4 до 8 дюймов дождя на острове к субботней ночи, с возможностью изолированных количеств, приближающихся к футу.

“Это может привести к значительному угрозе жизни от наводнений”, — предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований в четверг.

Опасный нагон воды и значительное затопление побережья также произойдет, когда Эрнесто приблизится к острову в субботу.

Опасные волны для восточного побережья

Эрнесто повлияет на большие расстояния, несмотря на то, что остается так далеко от больших земных масс.

Ураган создаст огромные волны — возможно, до 40 футов в открытом Атлантике, которые распространятся на сотни миль. Эти повышенные высоты волн принесут штормовое море и опасные приливные течения на восточном побережье США, Багамских островах и некоторых частях Карибского бассейна до начала следующей недели.

Для большинства восточного побережья США самые опасные прибрежные условия произойдут в выходные, совпадая со временем, когда многие люди отправляются на пляж. Эрнесто “приведет к очень опасным приливным течениям (в субботу и воскресенье)”, — предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований в четверг.

Приливные течения могут утомить даже самых сильных пловцов и стать смертельными. По меньшей мере 29 человек погибли в приливных течениях в этом году в США и его территориях, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований.

За Бермудскими островами Эрнесто пройдет близко к Атлантической Канаде в начале следующей недели и потенциально принесет дождь, ветер и штормовое море.

Отключения электроэнергии после Эрнесто

Центр Эрнесто не достигал суши на Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островах, но сильные ветры все равно обесточили сотни тысяч людей в совокупности.

На Пуэрто-Рико примерно половина всех клиентов на острове в какой-то момент остались без электричества в среду, согласно ЛУМА Энерджи, частной компании, управляющей передачей и распределением электроэнергии на Пуэрто-Рико. К четвергу утру более 400 000 человек все еще были в темноте.

На Американских Виргинских островах в четверг утром около 29 000 клиентов остались без электричества, примерно половина отслеживаемых клиентов, согласно PowerOutage.us.

Тяжелые дожди пролились на Виргинские острова поздно во вторник и среду. Более полуфут дождя пролилось на большую часть Пуэрто-Рико и вызвало повсеместные наводнения. Некоторые места зарегистрировали почти фут дождя от Эрнесто: более 10 дюймов дождя выпало в течение 24-часового периода в горном городе Барранкитас, согласно предварительному отчету службы погоды, в то время как Виллаба получила около 9,5 дюймов.

Автомобиль проезжает по затопленной дороге в Дорадо, Пуэрто-Рико, в конце среды днем. Интенсивные дожди и наводнения привели к переполнению нескольких рек в Пуэрто-Рико и прервали процессы фильтрации воды на нескольких водопроводных станциях в разной степени, согласно водному управлению острова.

Даже когда Эрнесто удалился на несколько сотен миль от Пуэрто-Рико в среду вечером, проблемы с водой ухудшились. Более 300 000 водных клиентов — примерно 23% всех клиентов — остались без питьевой воды в четверг утром, согласно системе порталу чрезвычайных ситуаций острова.

Погодные условия во время подхода Эрнесто будут влияться на продолжающуюся проблему загрязнения от ископаемого топлива, что приводит к более частым случаям очень теплых вод Атлантики. Несмотря на то, что Эрнесто не достиг суши, ураган вызовет опасные приливные течения на восточном побережье США, представляя риск для пловцов.

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