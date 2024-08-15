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Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.

Эрнесто вызвал разрушительный ветер и проливные дожди на Пуэрто-Рико и северо-восточной части Карибского бассейна. Сейчас

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 3 минут

Ураган Эрнесто обращает внимание на Бермуды, что вызовет опасные условия на пляже на восточном побережье.

Категория 1 ураган усилится и может стать вторым сильным ураганом сезона — категории 3 или выше, пересекая 600 миль Атлантики, прежде чем достичь Бермудских островов ранним субботним утром. На острова действует предупреждение об урагане.

Усиление Эрнесто будет подпитываться очень теплыми водами Атлантики — явлением, которое становится более частым в мире, нагревающемся из-за загрязнения от ископаемого топлива. Второй сильный ураган в среднем сезоне обычно не появляется до середины сентября, если вообще появляется.

Центр урагана пройдет возле или над Бермудскими островами в субботу, но мощные порывы ветра и сильные дожди начнутся раньше. Обильные дожди и порывы ветра тропического шторма могут начаться уже в пятницу утром на крошечном острове, который примерно в три раза меньше, чем Вашингтон, округ Колумбия.

Более сильные ветры и проливные дожди, скорее всего, начнутся поздно в пятницу или ранним субботним утром. Эрнесто может вылить от 4 до 8 дюймов дождя на острове к субботней ночи, с возможностью изолированных количеств, приближающихся к футу.

“Это может привести к значительному угрозе жизни от наводнений”, — предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований в четверг.

Опасный нагон воды и значительное затопление побережья также произойдет, когда Эрнесто приблизится к острову в субботу.

Опасные волны для восточного побережья

Эрнесто повлияет на большие расстояния, несмотря на то, что остается так далеко от больших земных масс.

Ураган создаст огромные волны — возможно, до 40 футов в открытом Атлантике, которые распространятся на сотни миль. Эти повышенные высоты волн принесут штормовое море и опасные приливные течения на восточном побережье США, Багамских островах и некоторых частях Карибского бассейна до начала следующей недели.

Для большинства восточного побережья США самые опасные прибрежные условия произойдут в выходные, совпадая со временем, когда многие люди отправляются на пляж. Эрнесто “приведет к очень опасным приливным течениям (в субботу и воскресенье)”, — предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований в четверг.

Приливные течения могут утомить даже самых сильных пловцов и стать смертельными. По меньшей мере 29 человек погибли в приливных течениях в этом году в США и его территориях, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований.

За Бермудскими островами Эрнесто пройдет близко к Атлантической Канаде в начале следующей недели и потенциально принесет дождь, ветер и штормовое море.

Отключения электроэнергии после Эрнесто

Центр Эрнесто не достигал суши на Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островах, но сильные ветры все равно обесточили сотни тысяч людей в совокупности.

На Пуэрто-Рико примерно половина всех клиентов на острове в какой-то момент остались без электричества в среду, согласно ЛУМА Энерджи, частной компании, управляющей передачей и распределением электроэнергии на Пуэрто-Рико. К четвергу утру более 400 000 человек все еще были в темноте.

На Американских Виргинских островах в четверг утром около 29 000 клиентов остались без электричества, примерно половина отслеживаемых клиентов, согласно PowerOutage.us.

Тяжелые дожди пролились на Виргинские острова поздно во вторник и среду. Более полуфут дождя пролилось на большую часть Пуэрто-Рико и вызвало повсеместные наводнения. Некоторые места зарегистрировали почти фут дождя от Эрнесто: более 10 дюймов дождя выпало в течение 24-часового периода в горном городе Барранкитас, согласно предварительному отчету службы погоды, в то время как Виллаба получила около 9,5 дюймов.

Автомобиль проезжает по затопленной дороге в Дорадо, Пуэрто-Рико, в конце среды днем. Интенсивные дожди и наводнения привели к переполнению нескольких рек в Пуэрто-Рико и прервали процессы фильтрации воды на нескольких водопроводных станциях в разной степени, согласно водному управлению острова.

Даже когда Эрнесто удалился на несколько сотен миль от Пуэрто-Рико в среду вечером, проблемы с водой ухудшились. Более 300 000 водных клиентов — примерно 23% всех клиентов — остались без питьевой воды в четверг утром, согласно системе порталу чрезвычайных ситуаций острова.

Погодные условия во время подхода Эрнесто будут влияться на продолжающуюся проблему загрязнения от ископаемого топлива, что приводит к более частым случаям очень теплых вод Атлантики. Несмотря на то, что Эрнесто не достиг суши, ураган вызовет опасные приливные течения на восточном побережье США, представляя риск для пловцов.

Модель предсказывает, что Эрнесто может вызвать большие волны в это weekend. Снимок субботы представлен.

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