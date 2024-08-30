- Упрощение административных процедур

Глава правительства Александр Швитцер (СДП) представит конкретные предложения по упрощению бюрократии в Рейнланд-Пфальце на своей официальной речи. "Предприниматели и жители устали от сложностей, которые возникли во всем", - сказал руководитель земли в интервью "Рейн-Цайтунг" в Кобленце. Эти реформы начнутся этой осенью.

На своей первой официальной речи после вступления в должность главы правительства Швитцер планирует сосредоточиться на своей концепции процветающего и эмпатичного общества в Рейнланд-Пфальце, сохраняя при этом сильный практический фокус. Ожидается, что это произойдет примерно в середине сентября в земельном парламенте в Майнце. Точное название еще не определено, так как Швитцер уделяет много времени подготовке к этому выступлению.

"Я твердо придерживаюсь своих убеждений и приветствую разные точки зрения", - сказал глава правительства о своем стиле руководства. "Мой взгляд на политику также заключается в том, чтобы объяснять людям, почему я принимаю определенные решения", - добавил Швитцер. "Это общая проблема в политике, когда темы не рассматриваются в правильном контексте".

Швитцер подчеркнул, что политическое поле не должно контролироваться только из Майнца. "Регионы заслуживают признания, и я стремлюсь к этому, будь то через возможности для развития бизнеса, через академические инициативы или через транспортную инфраструктуру".

На своей речи Швитцер подчеркнул необходимость изменений не только в Майнце, но и в других регионах Рейнланд-Пфальца. Он также выразил свою приверженность рассмотрению политических вопросов в правильном контексте, заявив: "Я верю в объяснение причин принятия решений, что часто упускается из виду в политике и может привести к недопониманию или неверным представлениям среди общественности".

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