- Управлению поручено представить предложение о законе, направленном на защиту окружающей среды.

Зеленая партия Северного Рейна-Вестфалии, министр по делам беженцев Йозефине Пауль, обвинила несовершенные регламенты ЕС и сломанную систему в провале быстрой депортации подозреваемого в Солінгене. Нежелание некоторых стран ЕС принять его обратно, а также сложные и ограничительные процедуры передачи привели к недостаточному репатриации из Германии в другие страны ЕС. Она подняла этот вопрос на совместном внеочередном заседании комитетов по внутренним делам и интеграции в ландтаге Дюссельдорфа.

Примерно 10-15% переводов по Дублину удаются по всей стране. Различные органы власти ежедневно занимаются такими случаями. "Нам нужно проанализировать эти процессы", - сказала она. "Это наша обязанность... и моя ответственность", - признала она.

Перед терактом в Солінгене вечером в пятницу не было никакой актуальной информации о безопасности этого человека, сообщила политик-зеленый. Описывая подозреваемого в нападении с ножом в Солінгене, она назвала это "констелляцией, где, возможно, совпало множество несчастных совпадений". На данный момент, скорее всего, не будет одной ошибки, но до вечера пятницы это действительно было дело в системе, отмеченной множеством потенциальных ошибок.

Депортация была запланирована, подозреваемый скрылся

Во время нападения мужчина жестоко убил троих человек и ранил восемь других ножом на городском фестивале в Солінгене. Подозреваемый - 26-летний сириец Исса аль-Х., который сейчас находится в заключении. Он въехал в Германию через Болгарию в конце 2022 года и должен был быть отправлен обратно в Болгарию в соответствии с правилами asylum Dublin.

К сожалению, это не произошло, потому что мужчину не удалось найти в назначенное время в государственном учреждении в Падерборне в июне 2023 года. Однако он был там на день раньше и на день позже на обед. По словам Пауль, новый рейс в Болгарию мог быть запланирован только после истечения шестимесячного срока для передачи из-за ограниченного количества мест.

Предложение об увеличении срока передачи в ночное время

Беженец, которого должны были депортировать в то время и который был отвергнут в Германии, мог быть приказано оставаться в своей комнате ночью в жилье с помощью ночного приказа. Однако это могло бы увеличить риск его исчезновения, заявила Пауль. При принятии таких решений необходимо учитывать эти соображения. Если бы был такой приказ, то, как сообщает WDR, возможно, срок передачи сирийца мог бы быть продлен с шести до восемнадцати месяцев в соответствии с правилами Федерального управления по делам беженцев и миграции (Bamf).

Пауль также признала проблемы с государственными органами и объявила о новых критериях для центральных государственных учреждений и Центрального управления по делам иностранцев в отношении депортируемых лиц.

СДПГ критиковала министра Пауль за невыполнение своих обязанностей и "отсутствие в публичной жизни в течение дней". Пауль сослалась на "нефункциональные процедуры". Однако она "просто не заботилась достаточно", заявила представитель СДПГ Лиза Каптеинат. "Но вы - глава системы".

Комиссия, признавая сложность ситуации, может запросить помощь у государств-членов для улучшения эффективности переводов по Дублину и процедур депортации. Несмотря на их усилия, нежелание государств-членов и сложные процедуры способствовали недостаточной репатриации, как подчеркнула Йозефине Пауль.

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